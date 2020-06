El descargo de una participante de la fiesta de la polémica en plena cuarentena

Las imágenes fueron capturadas de las redes sociales y se viralizaron, durante este domingo, a través de WhatsApp. La noticia fue tomando relevancia y llegó a los medios nacionales, en la jornada del lunes.

En un descargo publicado en Facebook, la mujer que milita junto a María Paz Bonelli, pidió disculpas al intendente de Concordia, Alfredo Francolini, y finalizó su posteo con una frase de Eva Duarte.

Su descargo

El sábado festejamos el cumple de mi compañera y amiga María Paz, desde anoche estamos en todas las redes y encabezados de diarios. Con esto no quiero buscar ni el perdón ni comprensión de ustedes porque estuve mal, le pido al Sr. Intendente Alfredo Francolini mis más sinceras disculpas, a quien no conozco personalmente y muchas veces pido por su salud porque batalla cada día, no solo con los ya conocidos (Coronavirus y Dengue) sino con una sociedad que exige y presiona, como si fuese un ser sobrenatural. Pero déjenme contarles que nosotros también somos personas que nos equivocamos al igual que todos, cometimos un error y lo asumimos, pero somos mucho más que eso.

Somos solidarios, trabajamos incansablemente, días de semana, feriados, fines de semana, no entendemos de horarios. Mis compañeros, mi equipo, mis amigos son grandes personas, inagotables, fuertes, empáticos, ellos siempre están, los vas a ver en la 015, en un refugio, en las inundaciones, sirviendo una ración de comida o participando de un picado para que el equipo esté completo. Así son ellos, de fierro y lo más importante, cada día estamos más unidos.

"Es natural que protesten, es bueno que lo hagan, porque si no lo hicieran sería señal que estamos haciendo algo mal", Eva Duarte.

(El Entre Ríos)