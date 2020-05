El descargo de Vitteta, el proveedor que le vendió el alcohol en gel al Municipio

A raíz de la información revelada por Radio Cero y ElDía sobre la polémica compra de alcohol en gel a un precio seis veces superior que al de febrero, y por encima del máximo estipulado por el Gobierno Nacional, el proveedor Rubén Armando Vitetta aclaró su postura a través de una carta.

La misma comienza aclarando que "soy proveedor del Municipio y como tal me encuentro registrado bajo el número 629120 en el rubro venta de instrumental médico. Así lo acredito con la copia respectiva suscripta por la entonces directora de rentas municipal".

COPIA Copia adjuntada en la misiva que recibió ElDía por parte de Vitetta.

Continua: "En lo que hace puntualmente a la provisión de alcohol en gel que se ha puesto de manifiesto por ustedes con una clara alusión de abultamiento, considero del caso aclararle que no hubo de mi parte ninguna sobre valuación de la mercadería. Conforme lo acredito con la factura que le adjunto la misma fue adquirida por mí a la empresa WORLDSEG de la ciudad autónoma de Buenos Aires. A propósito, tampoco he producido ni elaborado dicho insumo, el cual debe hacerse necesariamente por una empresa autorizada y homologada al efecto".

factura La factura de compra que adjuntó Vitteta en su carta a ElDía.

El detalle de la factura, marca que Vitetta adquirió 30 unidades, mientras que la compra del municipio fue por 50 unidades. No se precisa el origen de las 20 unidades restantes.

Además, en la misiva Vitteta sostiene que: "De la simple constatación de dicha factura y los valores de adjudicación se advierte que sumando a la operación los costos fiscales (7,7%) y de traslado, la utilidad que arrojó para mi empresa la venta a la municipalidad fue del 4,3%. Este resultado es un margen más que razonable teniendo en cuenta lo elevado que se encontraba en ese momento el precio de dicho insumo en el mercado. Por elemental cuestión de dimensión no tengo ninguna capacidad de influencia respecto de los precios fijados por dicho mercado".

El proveedor enfatiza que "No hubo sobre precio, ni retornos, ni ninguna maniobra a la que pueda dar lugar a imaginar -aún sin expresarlo- la publicación a la que me refiero. El posterior señalamiento por parte del gobierno nacional de precios de referencia provocó, efectivamente, un efecto en el mercado, mercado que, le reitero, fija los precios en forma arbitraria e independiente de nuestras mejores aspiraciones".

Por último, Vitetta opina que "La situación resulta de tal gravedad y magnitud que considero imperioso y necesario no dejar ninguna duda sobre la honestidad de mi comportamiento personal y comercial".

La carta completa:

Sr. Director del Diario El Día y Racio Cero, Sebastián Carbone

Me dirijo a usted en relación a la publicación que el medio a su cargo ha realizado en la versión gráfica en papel, en la tapa y la página cuatro del día 16 de mayo del corriente año. Respecto de dicha publicación le solicito me permita realizar las siguientes aclaraciones:

Soy proveedor del Municipio y como tal me encuentro registrado bajo el número 629120 en el rubro venta de instrumental médico. Así lo acredito con la copia respectiva suscripta por entonces directora de rentas municipal. Dicha habilitación se encuentra refrendada por la resolución 558/2019 de la que también adjunto copia.

En lo que hace puntualmente a la provisión de alcohol en gel que se ha puesto de manifiesto por ustedes con una clara alusión de abultamiento, considero del caso aclararle que no hubo de mi parte ninguna sobre valuación de la mercadería. Conforme lo acredito con la factura que le adjunto la misma fue adquirida por mí a la empresa WORLDSEG de la ciudad autónoma de Buenos Aires. A propósito, tampoco he producido ni elaborado dicho insumo, el cual debe hacerse necesariamente por una empresa autorizada y homologada al efecto.

De la simple constatación de dicha factura y los valores de adjudicación se advierte que sumando a la operación los costos fiscales (7,7%) y de traslado, la utilidad que arrojó para mi empresa la venta a la municipalidad fue del 4,3%. Este resultado es un margen más que razonable teniendo en cuenta lo elevado que se encontraba en ese momento el precio de dicho insumo en el mercado. Por elemental cuestión de dimensión no tengo ninguna capacidad de influencia respecto de los precios fijados por dicho mercado.

Hago esta aclaración y pido su publicación para dejar en claro que no ha mediado ni existido de mi parte ningún tipo de contraprestación espuria que diera lugar a un acto público de esas características. No hubo sobre precio, ni retornos, ni ninguna maniobra a la que pueda dar lugar a imaginar -aún sin expresarlo- la publicación a la que me refiero.El posterior señalamiento por parte del gobierno nacional de precios de referencia provocó, efectivamente, un efecto en el mercado, mercado que, le reitero, fija los precios en forma arbitraria e independiente de nuestras mejores aspiraciones.

Por todo ello es que le dirijo la presente, a fin de dejar perfectamente a salvo mi buen nombre comunitario y comercial, formulando las aclaraciones que considero es mi deber dejar sentadas. Lo hago compadecido de la difícil situación que atraviesa no sólo la ciudad, sino el país y el mundo con esta pandemia.

La situación resulta de tal gravedad y magnitud que considero imperioso y necesario no dejar ninguna duda sobre la honestidad de mi comportamiento personal y comercial.

Quedo a su disposición para la evacuación de cualquier duda o aclaración que le pudiera caber sobre este tema. Hago propicia la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Ruben Armando Vitetta