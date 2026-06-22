El desempleo pasó del 7,9% al 7,8% en el primer trimestre de 2026 frente a 2025, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esto implica que 1,1 millones de argentinos se encuentran sin un empleo en los 31 aglomerados urbanos, lo que implica unos 9.000 desocupados más, ya que la población creció en ese período. Mientras que frente al trimestre pasado, y tomando en cuenta la estacionalidad, hubo una pérdida de 52.000 puestos de trabajo.

Los datos del mercado laboral muestran que la tasa de informalidad tocó su nivel más alto desde el inicio de la serie en el cuarto trimestre de 2023 y se ubicó en 44,2%, lo que implicó que casi 6 millones de argentinos trabajan sin derechos en los 31 aglomerados urbanos. Apenas más de 7,5 millones lo hace bajo las condiciones previstas bajo la ley, de los cuales 6 millones tiene descuento jubilatorio. El resto son cuentapropistas y patrones.

Al desagregar por región, se observa que la de desocupación fue del 8,7% en Gran Buenos Aires (-0,4 puntos porcentuales-p.p.); 8,2% en Pampeana (+0,8 p.p.); 7,2% en Noreste (+1,1 p.p.); 5,5% en Cuyo (-0,2 p.p.); 5% en Patagonia (+0,1 p.p.) y 4,9% en Noroeste (-0,2 p.p.).

Según reprodujo Ámbito, hacia dentro del Gran Buenos Aires, se destacó que la Ciudad de Buenos Aires tuvo un desempleo de 4,8% (-2,2 puntos porcentuales), mientras que en los partidos del conurbano se mantuvo en 9,7%.

Los datos del informe

En este sentido, la Encuesta Permanente de Hogares arrojó los siguientes resultados: de un total de 30.1 millones de personas activas en todo el país (63,4%), el 51,4% (15,5 millones) forman parte de la población inactiva, es decir, que no tienen trabajo o no lo buscan de forma activa, mientras que el 48,6% (14,6 millones) conforman la Población Económicamente Activa (PEA), lo cual quiere decir que tienen al menos una ocupación o, sin tenerla, la buscan activamente y están disponibles para trabajar.

A su vez, según informó Noticias Argentinas, la tasa de empleo conformó el 44,8%, equivalentes a 13,5 millones de personas que tienen al menos una ocupación, trabajando al menos una hora.

En cuanto a la tasa de desocupación, son 1,1 millones de personas las que están desocupadas, representando el 7,8%. Estas no tienen ocupación, pero sí buscan trabajo de manera activa y están disponibles para trabajar.

Por otro lado, de los 13,5 millones de ocupados, el 71,8% son asalariados, es decir, 9,7 millones de personas; de los cuales, el 62,1% tiene descuento jubilatorio y el 37,9% no cuenta con el mismo.

Ahora, en relación con los no asalariados, el 28,2% (3,8 millones), el 85,5% trabaja por cuenta propia, el 13% tiene patrón y el 1,1% es trabajador familiar sin remuneración.

Otro punto que destaca el informe del Indec es el de la informalidad laboral. En él, solo el 55,7% está en la formalidad y el 44,2% en la informalidad.