El desesperado pedido de "Caramelito" Carrizo

La entrañable conductora Cecilia "Caramelito" Carrizo no se encuentra en un buen momento personal. Es que su hermano, el baterista Martín Carrizo, lucha contra una enfermedad que aún no tiene cura.

Para poder mejorar su calidad de vida, el músico necesita viajar a Estados Unidos y continuar allí su tratamiento. Por eso, la recordada referente infantil inició una campaña de difusión que apela a la solidaridad para juntar fondos que ayuden a pagar el traslado.

"Estoy ayudándolo a mi hermano con una campaña para ver si puede viajar a Miami que hay una posibilidad de hacer un tratamiento y abrimos así un pedido público de ayuda", confió "Caramelito". La familia Carrizo necesita sumar 600 mil pesos para que el baterista pueda viajar.

Martín era el baterista del Indio Solari y fue diagnosticado de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en 2016. Desde entonces encuentra dificultades para tocar su instrumento.

ELA es una enfermedad que afecta a los nervios que controlan la forma en la que los músculos se mueven y todavía no fue encontrada una cura.

"Este camino que me tocó recorrer cada vez se hacía más perturbador, en todo sentido. Y ya mi sonrisa no era tan pronunciada. Mi mente se iba poniendo en blanco y empezó a aparecer por ahí la palabra 'resistí'", contó el artista a través de un comunicado y aseguró que no baja los brazos.

El artista recorrió parte de su carrera junto a Gustavo Cerati pero desde hace cerca de cuatro años debió alejarse de los escenarios. Sin embargo en julio de 2019 fue homenajeado en el festival Los Cabos en el teatro Vorterix donde pudo repasar su talento y recibir el aplauso a sala llena.

Se puede colaborar con un depósito de 100 pesos en el Banco Patagonia a nombre de "Cecilia Carrizo". Acá todos los datos:

Banco Patagonia

Caja de Ahorro en pesos: 010-006242734-000

MOLDE.PUEBLO.RAYO

CBU: 0340010408006242734006

Cuit: 27235105107