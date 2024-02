Una mamá de Gualeguaychú pidió cambios para poder tratar a su hijo por consumo problemático. "Detuvieron a mi hijo, yo estaba en mi horario de trabajo. Lo acusan por tentativa de robo. El tiene problemas. Consumo problemático", relató.

"Las mamás que tenemos este problema debemos romper el hielo para que la sociedad sepa que no es que no queremos hacer nada. sino que no tenemos adonde recurrir. Estamos sin amparo", comentó a Canal 9 Llitoral.