Es de conocimiento público que Karina "La Princesita" Tejada viene atravesando por un duro momento en su salud mental. Durante los últimos meses, la cantante lo expuso de forma voluntaria en sus redes sociales, donde dejó durísimos mensajes donde manifestaba que estaba cansada de las presiones, con angustia y depresión. La mamá de la artista, Mónica Cuello, contó novedades acerca del estado de ánimo de su hija.

"Soy una mamá que está en casa, cuidando a su chiquita, limpiando", reveló la madre en LAM. "Mi vida no tiene nada que ver con la de Kari, yo quería salir corriendo, y ella, con tantas cosas que tiene por hacer, que aun cuando no tiene ganas de levantarse... porque yo no me he querido levantar y me he sentido morir, y pensé que me quedaba ahí, pero ella se tiene que levantar, porque tiene cosas pactadas", comparó la mujer.

En los momentos previos, Cuello había confesado que ella misma había atravesado una depresión, luego de con 29 años quedarse sola con sus dos hijos. "Después de que me separé no me quedé llorando en una cama, salí a trabajar, había que darle de comer a mis hijos. Yo me sentí libre para poder salir adelante por y para mis hijos. Lo que pasó, pasa en el momento. Después ya está. Sigo para adelante, porque sino no hubiera podido con dos criaturas", relató.

Durante la entrevista que le realizaron en LAM, el conductor Ángel de Brito le preguntó a la mujer cuándo fue que su hija se dio cuenta que necesita ayuda y desató un momento que no estaba previsto. Enseguida, Cuello empezó a contestar y luego se frenó y se reprimió. "Se va a enojar", deslizó, cuidadosa de contar algo que Karina no quisiera hacer público. Aunque luego puedo continuar.

"Una vez me pidió, me dijo: 'Mamá, por favor, intername'. Yo llamé para todos lados, no sabía para dónde disparar", recordó. "Kari es muy hermética. Es muy raro que me haya dicho algo así, habrá tenido que estar muy mal. Yo veía que estaba pasando cosas que la ponían mal, que estaba nerviosa", señaló.

Cuello tuvo un momento allí en el que la llamó "pobrecita", lo que generó que se desdiga enseguida, para ser mucho más fiel en la descripción de la referente de la movida tropical: "Es mi hija, por eso digo así. Pero no es pobrecita, es grandiosa. Porque, yo no sé en lugar de ella lo que hubiera hecho", confesó.

En el estudio también se encontraba Nazarena Vélez, quien se animó a contar su experiencia con problemas de salud mental. "A veces estiramos el pedido de ayuda hasta el último momento. En mi caso pasó mucho tiempo hasta llegar a esa instancia de: ‘Mamá, intername’. Me pasó con mis padres cuando tuve que pedirles que vengan a vivir conmigo y mis hijos. Fue un momento límite, yo ya era grande y era coherente de que tenía que hacerme cargo de mi hijo. Entonces es muy difícil", recordó la ex conductora de Pasión de Sábado.

Lo cierto es que Karina no está en su peor momento ahora, ya que viene despegando y jerarquizándose en el marco de los muchísimos juicios laborales que enfrentó y que cada vez quedan más en el pasado. Recientemente debió frenar su show en San José, Entre Ríos, aunque fue por unos segundos nada más. Es que "La Princesita" se encontró con dos niños perdidos en el recital y frenó todo hasta que no vinieron a buscarlos, por lo que recibió un mensaje en reclamo de esa actitud.

"Cada vez que hago un show se pierde alguna criatura y están aterradas, llorando al costado del escenario. Yo podría delegar ese trabajo pero no, yo voy a parar todo y hasta que yo no vea que esos chiquitos me dicen: ‘Sí, es mi familiar’. O yo quedarme tranquila de que no lo va a llevar cualquier persona, no pienso seguir cantando", reconoció la cantante.

Hace unos meses, Karina contó el origen de su actual estado depresivo, y lo vinculó a todos los mensajes de odio que recibió cuando era la pareja de Sergio "Kun" Agüero. "De grande me pasó lo del hate, que me digan ‘gorda de mierda’ hasta en los medios, cuando yo estaba en pareja con alguien muy importante. ‘¿Cómo se fijó en esta?’ Todo en base a mi cuerpo. Gente de la tele que los enfrenté a todos ya. Lloré mucho y me quería morir de tristeza, no me quería matar, me quería morir de tristeza", aseguró a principios de 2023 en Luzu TV.

"Sufrí mucho, me aislaba, empecé a temblar cada vez que yo me tenía que ir a cambiar y no sabía qué ponerme porque me sentía más insegura que nunca, y encima ver en televisión que me trataban de puta, así con esa palabra, de grasa, y de gorda, y por cantar cumbia". continuó Karina en aquel entonces.

"Ahora sí estoy haciendo terapia, psicólogo, psiquiatra, medicada, y le perdí un poco el miedo a esto de decir que estoy medicada. Porque vos decís que si vas al psiquiatra es porque estás loco, y la verdad que no, porque me ayudó a empezar a dormir porque había muchos días que no dormía, y los ataques de ansiedad bajaron", contó en el canal de stream.