Como cada año, mientras la estación fría llega a su tramo final y crecen las ganas de que llegue la primavera, chicos y chicas de los dos últimos años del colegio secundario disfrutan de la experiencia única de “hacer carrozas”. Y es que el Desfile de Carrozas Estudiantiles es sin dudas una de las tradiciones más características y apreciadas de Gualeguaychú, ya que ofrece una oportunidad valiosa para que los jóvenes trabajen en equipo en torno a un proyecto artístico, compartan con otros fuera de la escuela y la digitalidad, y sobre todo, para que se diviertan sanamente. En el camino, los gurises forman anécdotas, recuerdos, amistades, aprendizajes prácticos e incluso inquietudes artísticas que muchas veces vuelcan luego en el Carnaval.

Creado en 1958 de la mano de la profesora Blanca Rebagliati de Lyall, y declarado Fiesta Nacional en 2003, el Desfile de Carrozas celebra esta primavera su 67° edición. El evento tendrá lugar el sábado 10 de octubre por la noche en el emblemático Corsódromo “José Luis Gestro”. Este año son 23 los grupos anotados, pertenecientes a 16 colegios públicos y de gestión privada: 13 competirán dentro del ítem Primaveral y 10 lo harán en la categoría Libre. El año pasado participaron 29 carrozas, y en 2024 sólo 21.

El sábado 15 de agosto, las puertas de los Galpones del Puerto se abrieron para que los diferentes cursos empiecen a construir sus carrozas. Desde entonces, los chicos trabajan con ayuda de sus padres y coordinadores en el armado de los chasis y estructuras, así como en el sinfín de detalles que terminará de dar vida a su temática elegida.

Foto: Mauricio Ríos

En diálogo con Ahora ElDía, Soraya Sturtz, integrante de la Comisión Organizadora del Desfile, contó que “se está trabajando desde hace varios años en controlar o supervisar el trabajo de los adultos para que no invadan demasiado la carroza y el evento; que los padres no trabajen por demás y ayuden y acompañen a los chicos en las tareas principales, pero que no se pierda la esencia de que es un evento estudiantil”.

También indicó que el único predio autorizado para trabajar en la construcción de cada carroza son los Galpones del Puerto, cuyas puertas están abiertas cada día de 14 a 22 horas. A su vez, desde la organización del evento señalaron que se habilitó la franja horaria de la mañana para algunos cursos que no podían trabajar de tarde.

Foto: Mauricio Ríos

Consultada sobre si contemplan un lugar alternativo para que continúen los trabajos en caso de que el puerto local sufra una crecida del río, Sturtz aseguró que “siempre se tienen opciones”, pero que no hay un sitio definido al que se trasladarían en caso de tener que hacerlo. Esto último tiene que ver con el escenario de fuertes lluvias y posibles inundaciones que traería a nuestra región el fenómeno de El Niño hacia el comienzo de la primavera.

Por último, en cuanto al valor de las entradas del desfile, adelantó que tendrán un costo anticipado de $8.000 pesos ($4.000 para menores de edad), y de $15.000 en puerta.





Foto: Mauricio Ríos

Algunas temáticas elegidas

Uno de los motivos por los que se destaca este Desfile son las temáticas que trata cada carroza. Todas cuentan una historia distinta a través de su puesta en escena. Como su nombre lo indica, las de categoría Primaveral tienen como denominador común la presencia de los colores, adornos y estilos que evocan la llegada de la primavera. Las Libres, en cambio, suelen reflejar problemáticas sociales, invitando a la reflexión, reversionar historias conocidas o inventar nuevas, dando rienda suelta a la imaginación.

Estudiantes de distintos colegios compartieron con este medio un pequeño adelanto sobre las propuestas que eligieron para esta edición. Victoria y Fausto, alumnos de la Escuela Nº 179 Racing, contaron que el argumento de su carroza, de categoría Libre, gira en torno a “un adulto que abre su viejo cajón de juguetes y vuelve a jugar con ellos, recordando los momentos felices de su infancia”. “Trata sobre la nostalgia, sobre no olvidar el pasado y de que los chicos y chicas tengan una buena infancia”, comentaron.

Foto: Mauricio Ríos

Sofía y Catalina, de 5to año del Instituto Luis Maria Bettendorff, cuyo curso también eligió la categoría Libre, dijeron que su carroza “trata sobre los glaciares, cómo se van derrumbando, y la importancia de cuidarlos”. “Tiene una historia de fondo, sobre una civilización oculta bajo el hielo. El mensaje que busca dar es cuidar el medio ambiente para evitar que se derritan y haya una catástrofe. Se relaciona con el cambio climático y con el tema de la Ley de Glaciares”, adelantaron.

Entre las primaverales se encuentran, por nombrar algunas, “Salita Caracol”, “Corazón de Vapor” y “Qué difícil es la primavera”. La primera de ellas pertenece a un curso de 6to año de la Enova: “representa un jardín de infantes y trata sobre el recorrido y los recuerdos que hicimos desde esa etapa hasta ahora, que estamos por terminar el colegio”, explicaron sus jóvenes carroceros.

Foto: Mauricio Ríos

Foto: Mauricio Ríos

La segunda, “Corazón de Vapor”, tiene como protagonistas a dos duendes “y una máquina con tubos que hacen que en primavera todo empiece a florecer”, contó Paula de 5to año del Colegio Ntra. Sra. de Guadalupe, y agregó que “también hay un mensaje de apreciación a la naturaleza”.

La tercera gira en torna a la simpática historia de un ciempiés que no puede encontrar calzado: lo muestra en una zapatería atendido por vaquitas de San Antonio, y dentro de las interpretaciones posibles está la idea de que “lo que para algunos es fácil, para otros es muy difícil”, comentó Jazmín, una de las integrantes del curso de 5to año del Colegio Pío XII.