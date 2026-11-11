La muerte de Marcos Camino, fundador y acordeonista histórico de Los Palmeras, provocó una profunda conmoción en el mundo de la música. En medio del dolor por la noticia, Cacho Deicas despidió públicamente a quien fue su compañero de banda durante casi 50 años con unas sentidas palabras que reflejaron el vínculo que los unió durante décadas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante compartió un mensaje dedicado al músico, quien tenía 76 años y fue encontrado sin vida este martes en un estudio de grabación de la ciudad de Santa Fe: “Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, comenzó escribiendo Deicas, al recordar el largo camino que recorrieron juntos al frente de una de las bandas más populares de la música tropical argentina.

Luego, con profunda tristeza, expresó: “Hoy toca despedirme de un compañero de la vida”. En el mismo mensaje, el cantante también acompañó a los seres queridos de Camino y a los fanáticos que hoy lamentan su partida: “Con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza”, agregó.

Finalmente, Cacho cerró su despedida con una breve pero contundente frase y una foto en la que se lo ve junto a Marcos: “Que en paz descanses, Marcos”.

La noticia del fallecimiento del histórico acordeonista se conoció este martes y generó un fuerte impacto en Santa Fe y en el ambiente artístico. Camino fue encontrado sin vida en el estudio de grabación que funcionaba en la capital provincial.

Cabe recordar que en febrero de 2026 el músico había anunciado su retiro de los escenarios, después de más de cinco décadas de trayectoria. En aquel momento, había relacionado su decisión con su edad y algunos problemas de salud. A partir de entonces, su hijo, Marcos Camino Jr., comenzó a ocupar un lugar central en la continuidad del proyecto musical.

Fuente: Ciudad Magazine

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