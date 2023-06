“Cuiden mucho a sus niñas , a sus niños”, comienza el emotivo texto que compartió Jesica en sus redes sociales en la noche del jueves.

“Enseñenles que ellos son muy importantes, a qué confíen en ustedes mamás y papás, a qué su cuerpo es sagrado y que son muy valiosos en esta vida. Mañana (por hoy) será un día muy difícil para mí pero se que será un incentivo para muchas mujeres y muchos hombres que pasaron por la misma situación o similar... Es difícil? Si claro... La vida sigue pero mis anécdotas de niña y de adolescente tal vez no las pueda contar por qué mi tristeza vivirá por siempre y aunque se haga justicia, nada se puede revertir...”, expresó la gualeguaychuense.

“Un papá debe amar, no tocar, no violar... Un papá debe cuidar, abrazar y contener, no pegar hasta lastimar. Un papá debe acompañar, no asustar ni amenazar”, sostuvo.

“¿Por qué apagar las ilusiones? La niñez es la etapa más importante, que marcara tu vida. Mañana (por hoy) comienza el juicio que espere por tantos años, por mi , por mis hermanos y por todos los niños... Basta de violaciones, basta de maltratos y basta de muertes infantiles. Gracias a todos, no te calles, no estamos más solos”, concluyó su emotivo posteo.

Además, hace 10 días, cuando se conoció que el juicio por jurado tenía fecha de inicio, expresó lo siguiente:

"Quiero agradecer profundamente la cantidad de veces que compartieron mi publicación... (en referencia a un posteo en el que hizo pública la denuncia contra su padre) Quise hacerlo público hace muchos años pero mi espera fue debido a la justicia... Tardó pero llegó! Quiero que sepan que si bien hoy tengo 32 años, esta lucha viene desde hace muchos años sin ser pública, tuve una vida muy dura, llevo un dolor muy grande por dentro que jamás sanará, una niña muy dolida que no pudo disfrutar de nada... ni de su niñez, ni mucho menos su adolescencia.

Sentí que dios me había abandonado, con tan solo 12 años llegué a sentir ganas de morir, de no existir más. Por qué no quería callarme más... no quería ser más castigada de esa forma...

Hoy soy muy fuerte para contar todo, y esto lo hago más que nada por todas ustedes, por muchas mujeres que me escribieron dándome fuerzas sintiéndose identificadas, hablen chicas... Ya no estamos más solas, ya podemos gritar que entre todas vamos a ayudarnos!

Miren estas fotos (posteó fotos de ella de niña) y díganme qué fue lo que le atrajo de mi? Esa pregunta es la que le haré el día del juicio...

Siento vergüenza por qué es mi progenitor una persona PEDERASTA... pederasta es la palabra apropiada para referirse al abuso sexual que se comete con niños! JUSTICIA POR MI Y POR MUCHAS. JUICIO POR JURADO VIERNES 30 DE JUNIO. JUSTICIA".

De esta manera, Jesica se desahogó a través de las redes sociales, y este viernes comenzó a transitar el doloroso proceso del juicio, en la que se determinará la culpabilidad o inocencia de su padre.