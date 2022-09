En diálogo con Ahora Cero, el médico y concejal aseguró que Juan Pablo "está vivo porque no le tocaba".

Hace más de un año, la vida de Luis Castillo y fundamentalmente la de su hijo Juan Pablo, cambió para siempre. En plena pandemia, el hijo del médico y concejal gualeguaychuense debió ser internado por una encefalitis que lo llevó al borde de la muerte.

Cuando recuerda los difíciles días en los que su hijo se debatía entre la vida y la muerte, Luis asegura que Juan Pablo se salvó porque “no le tocaba” y cuenta que un paciente de con la misma enfermedad y de similares características terminó falleciendo. “Evidentemente no era su momento”, asegura.

Tras días de pelearle a la muerte, Juan Pablo recibió el alta médica y fue entonces cuando comenzó una nueva etapa, la de la recuperación. Dentro de las secuelas que le dejó la enfermedad, la más grave es la perdida de visión. Luis es claro a referirse al duro golpe que le tocó recibir a su hijo: “Lo primero es la vida, el resto es pelea. Hay que bancarse lo que toca y lo que queda. Mi esperanza es que recupere la visión y si no es así que aprenda a ver de otra manera. No sólo se puede ver con los ojos”.

Castillo que además de médico y concejal es un gran escritor que tiene Gualeguaychú, cuenta que su hijo vive el momento con “la tranquilidad que le da no haberse preguntado nunca `¿por qué a mí?´ y asegura que para Juan hay muchas cosas que se pusieron en pausa, se quedaron quietas. Por ejemplo “los rostros de las personas que quiere. Nosotros no somos los mismos que hace un año ni lo seremos en un año. Incluso su propio rostro no es el mismo pero su único espejo hoy es la memoria”.

Luis no se pregunta por qué les pasó lo que les pasó, sostiene que “uno piensa que siempre lo malo le pasa a los hijos de los otros hasta que un día te toca a vos”. Además cuenta que Juan Pablo se está “adaptando a su nueva vida, retomando el trabajo que hacía antes, reformulando su rutina de escritura (su hijo es sociólogo y suele escribir artículos periodísticos sobre política). No es lo mismo escribir que dictarle a alguien para que lo haga por vos”.

Sobre la posibilidad de que su hijo recupere la visión, Castillo fue cauto y reconoció que no tienen certezas de que eso vaya a pasar algún día. “El neurólogo nos dijo que hoy lo más saludable es esperar. Así de fácil y de duro a la vez. Tenemos que esperar como se van recuperando las redes neuronales pero como decía Beethoven `cuando llegue la inspiración que te encuentre trabajando´. En este caso es lo mismo. Él sabe que su recuperación no se va a dar de la noche a la mañana y eso lo motiva a seguir formandose, escuchar la radio, seguir las noticias y mantenerse conectado”.