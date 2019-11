El desnudo total de Natalie Pérez que infartó a medio Instagram

natalie-perez-808589.jpg

"Papá no se me ve nada, tranqui" bromeó una de las figuras protagónicas de Pequeña Victoria, ficción de gran éxito en Telefé para la cual también realizó la cortina musical que se escucha al iniciar la ficción. Lo cierto es que en cuestión de segundos todos sus fans y seguidores de años le tiraron piropos, flores y muchos colores, luego de mostrar su físico al desnudo total que dejó a más de uno impactado. "Todo un éxito", "que diosón", "un día me vas a matar", "tan linda ibas a ser?" fueron algunos de los mensajitos al pie.

natalie-perez-808590.jpg

Recordemos que Natalie estuvo de novia seis años con un hombre de muy bajo perfil al cual no le gustaba aparecer en los medios, hecho que ella le respetaba a rajatabla y se acompañaban en todo. Sin embargo, la cantautora de Algo tiene que pasar salió a aclarar por entonces, el motivo de su separación con Ramiro Gayoso: "Fue un proceso, nos llevábamos mal y decidimos separarnos".