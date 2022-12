En los últimos días, los participantes de Gran Hermano 2022 generaron repercusión debido a las constantes peleas y enfrentamientos que están protagonizando. Esta vez, Walter "Alfa" Santiago opinó sobre el cuerpo de Julieta Poggio -que viene de tener días difíciles por el comportamiento de Agustín- y la hizo sentir muy incómoda delante de Romina Uhrig y Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente.

Los 4 jugadores se encontraban en la cocina, ya que estaban cocinando panqueques para todos los integrantes de "la casa más famosa del país". Alfa aprovechó el tema de conversación sobre la comida y le expresó un irrespetuoso comentario a Julieta.

Ella reaccionó con una expresión muy triste y hasta se sentó para procesar lo que había escuchado. No es la primera vez que opinan sobre su físico sin que ella lo pida, ya que en otra oportunidad, la ex diputada le dijo que se le "nota la celulitis" que tiene en sus piernas.

Qué comentario hizo Alfa de "Gran Hermano" sobre el cuerpo de Julieta

Alfa estaba sentado en una silla y se dirigió a la modelo. "Estás más gorda vos Juli, ¿eh?", le señaló con total tranquilidad. "¿Qué te pasa?", le contestó ella sin pensarlo. En ese momento, se empezó a tocar la panza y su expresión facial cambió completamente.

"Que estás más gorda que cuando entraste", insistió Walter, sin ningún tipo de intención de frenar el horrible momento que le estaba haciendo pasar. "Sí, ya sé", le respondió Julieta mientras miraba a Romina y a Nacho con la esperanza de que le digan algo.

a romina le dimos con un caño cuando opinó del cuerpo de julieta (lo cual está perfecto) así q espero q midan con la misma vara al irrespetuoso de alfa diciéndole a julieta q está gorda #GH22 pic.twitter.com/Ub5C92OLjR — ✮ (@MGMIDNIGHTS) December 7, 2022

"No, no, no", fue lo único que se escuchó decir a Ignacio. "Sí, estás mucho más gorda, se nota. Cuando entraste eras una tabla, ahora ya estás", continuó Alfa mientras hacía el gesto de "tener panza" con la mano y ponía cara de asco.

Luego de un incómodo silencio, buscó la complicidad del otro hombre que estaba en el lugar: "Nacho, la verdad, ¿está? No te rías, no seas porquería". El joven acotó rápidamente: "No, yo le dije que no, ¿o no?", aseguró mientras miraba a Julieta.