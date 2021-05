El desubicado tuit de El Dipy tras enterarse del romance de su ex y Gastón Pauls

Desde hace un tiempo comenzó a circular un rumor que vincula sentimentalmente a Mariana Diarco con Gastón Pauls. Si bien ella lo desmintió públicamente en más de una ocasión, ahora El Dipy (su expareja y padre de su hijo) opinó del tema y fue lapidario con el actor.

diarco y dipy.JPG

El cantante devenido en mediático disparó un tuit polémico mostrándose enojado por el supuesto romance entre su ex pareja con el conductor de "Seres libres", programa que se emite por Crónica y donde el actor entrevista a famosos que lucharon contra sus adicciones e intentaron salir de esa situación.

"No soy de romper las bolas con esto Mariana, ¿pero de verdad? ¿Con ese adicto en recuperación (ponele) cerca de mi hijo? No me gusta que mi hijo este cerca de una "montaña rusa" (novela de que la formó parte). Lo que hagas vos, lo sabes, no tengo ningún problema y jamás lo voy a tener... Pero con mi hijo, no", escribió El Dipy en las redes.

Embed No soy de romper las bolas con esto @MarianitaDiarco pero, en serio?

con ese adicto en recuperación (ponele) cerca de mi hijo?

No me gusta que mi hijo este cerca d una "montaña rusa"

lo que hagas vos, lo sabes, no tengo ningún problema y jamas lo voy a tener, pero Con mi hijo no — Eldipypapaok (@eldipypapaok) May 25, 2021

Su tuit no pasó para nada desapercibido y muchos usuarios de la red social del pajarito no tardaron en repudiar el mensaje que escribió el cantante. Vale remarcar que Pauls, de 49 años, contó en reiteradas entrevistas que su adicción a la cocaína comenzó a los 17 y se extendió hasta los 36.

Durante 2019 decidió alejarse de los sets de filmación y recorrió el país brindando conferencias testimoniales en las que contaba su lucha por salir adelante. “Hablar es parte de mi recuperación. Di charlas para más de 60 mil personas en la Argentina”, manifestó en ese momento.

Por supuesto, Diarco no se quedó callada. “@eldipypapaok: Te contesto y sigo trabajando. Así dormís tranquilo”, comenzó la respuesta de la ex vedette, con dureza hacia su ex pareja, con quien salió durante ocho años.

Embed @eldipypapaok Te contesto y sigo trabajando.

Así dormis tranquilo.

Nuestro hijo mejor no podría estar. Soy una buena mamá, no te confundas.

Preocupate porque nadie se entere que con la cincuentona del prog. de la tarde vienen de antes de lo que la gente piensa. — Marian (@MarianitaDiarco) May 25, 2021

“Nuestro hijo mejor no podría estar. Soy una buena mamá, no te confundas. Preocupate porque nadie se entere que con la cincuentona del programa de la tarde vienen de antes de lo que la gente piensa. No querés que cuente desde cuándo. estoy segura. Beso.”, disparó Mariana, dando a entender que el cantante de cumbia mantiene un romance con una famosa.

Embed No querés que cuente desde cuando, estoy segura.

Beso. — Marian (@MarianitaDiarco) May 25, 2021

¿De quién se trataría? Por lo que sospecharon los seguidores de Twitter de Diarco y El Dipy, sería nada más y nada menos que Viviana Canosa. ¿De dónde sale ese nombre? Es que la conductora y El Dipy no sólo comparten su afición política por Macri y en contra del Gobierno Nacional sino que él ha sido invitado en varias ocasiones a su programa.