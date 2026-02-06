Un estudiante universitario de 21 años es el único detenido hasta el momento por el crimen con tintes mafiosos que se produjo en la madrugada del miércoles en Cerrito, la localidad a 50 kilómetros de Paraná donde encontraron un auto incinerado con agujeros de bala y un cuerpo totalmente quemado e irreconocible en su interior.

La Policía detuvo al (hasta ahora único sospechoso este jueves por la tarde en avenida Almafuerte de Paraná pero continúa la investigación para determinar si hubo más coautores o cómplices de lo que todo indica fue un homicidio a sangre fría.

Miguel Delavalle, jefe de Homicidios de la Policía de Entre Ríos, dio detalles este viernes sobre el operativo de detención del acusado, que es un estudiante de nivel superior. “Realizamos el procedimiento en el domicilio de él en Cerrito y no estaba. La familia argumentó que estaba en Paraná, realizando un curso en una Facultad”, dijo en declaraciones a Canal 9 Litoral.

En la casa familiar sí secuestraron una camioneta Toyota Hilux.

“Lo localizamos y lo detuvimos en la vía pública fuera del establecimiento”, agregó. El operativo fue sobre avenida Almafuerte en las afueras del edificio de la Universidad Tecnológica Nacional.Según destacó Delavalle, el joven“en ningún momento opuso resistencia”. Luego fue puesto a disposición de la Justicia.

Consultado si el cadáver pertenece a Luciano Emeri, el joven de 26 años de Cerrito que está desaparecido desde la misma noche que fue hallado el cuerpo quemado en el auto, Delavalle confirmó:“Estamos tratabajando suponiendo que se trataría de esa persona, hasta que esté la identificación científica”.

Crédito: FM Cerrito

El cadáver fue trasladado a la Morgue de Oro Verde en la mañana del miércoles para una serie de pericias muy complejas, debido al estado en que había quedado tras el incendio del vehículo. “No hay aún resultado final de la autopsia, pero hay elementos que indicarían que hubo un crimen”, dijo el funcionario. Un estudio de ADN sería la vía para concluir con la identificación.

También ratificó otros hallazgos de la investigación que dan cuenta del grado de violencia que ejercieron el o los autores. Mencionó que había orificios de bala en el auto y el perro muerto de un balazo que se encontró en las cercanías. “Las evidencias balísticas dan a suponer de que se trató de un hecho violento”, remarcó Delavalle.

En el marco de los rastrillajes en la zona del suceso, a unos 2.500 metros del lugar donde estaba el auto encontraron sin vida al perro de Emeri, aparentemente por un disparo de arma de fuego. Los policías siguieron buscando y, a unos 200 metros del sitio donde estaba el animal, hallaron un cartucho calibre 9 milímetros.

Crédito: FM Cerrito

El jefe de Homicidios añadió que siguen en búsqueda de otros posibles responsables del asesinato que tiene conmocionado a Cerrito y toda la región. “Estamos trabajando con mucho cuidado, tenemos que ver si existen otros responsables que hayan actuado en este hecho”, cerró.