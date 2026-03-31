La jueza de Garantías de Gualeguaychú, Natalia Céspedes, ordenó hoy una prisión preventiva por 30 días a requisitoria de la fiscal Martina Cedrés, por entender que existe riesgo procesal. La funcionaria judicial, que lleva adelante la investigación penal, argumentó que en libertad podía entorpecer la investigación y por ello la magistrada avaló el pedido.

Todo se inició el sábado, cuando la Fiscal de Gualeguaychú recibió información por parte de la Unidad Fiscal Especializada de Delitos y Contravenciones informáticas (UFEDyC) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre una alerta por el tráfico de imágenes de abuso sexual infantil que una alerta detectó desde una IP en Gualeguaychú.

Esta colaboración entre jurisdicciones corresponde a un convenio suscripto por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal.

Con esta información en sus manos, Cedrés solicitó un allanamiento y el domingo por la mañana se cumplió con la orden emanada desde el Juzgado de Garantías para un domicilio ubicado en calle Las Tropas. Allí se detuvo a un joven de 21 años, de quién se sospecha de ser quién remitió más de 40 archivos por internet con material de abuso sexual explícito de menores de edad.

En el procedimiento se secuestró el teléfono celular del sospechoso y una computadora, que serán analizados por personal informático dependiente de la División criminalística de la Policía de Gualeguaychú, junto a otros soportes tecnológicos que podrían almacenar información importante para la investigación.

En la mañana de este martes se realizó primeramente la audiencia de declaración de imputado, donde el detenido decidió abstenerse de declarar ante la fiscal Cedrés, y hacia el mediodía se llevó a acabo la otra audiencia en Garantías, donde la jueza Céspedes concedió la prisión preventiva por 30 días solicitada por la Fiscalía.