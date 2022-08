La semana anterior un importante grupo de dirigentes del peronismo de la ciudad y el departamento se reunieron en el Club La Vencedora, con la presencia del Secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, que fue el principal orador.

Hubo dirigentes de varios sectores, inclusive concejales del oficialismo que hace un tiempo marcaron claras y notorias diferencias con el Piaggismo inclusive dentro del HCD. Andrea Noguera, concejal del PJ, fue una de quienes participó de aquella reunión y expresó que “fue un acto que se venía postergando, fue muy bueno encontrarnos con muchos compañeros y compañeras con los que hace mucho tiempo no nos veíamos. Fue un encuentro muy plural, en el cual pudimos escuchar distintas opiniones”.

La concejal expresó que “entiendo que es un buen momento para que dejemos de lado las diferencias y pensemos todos en poder tener un justicialismo unido de cara a lo que viene. Lo que nos ocurrió en 2015 nos tiene que servir como aprendizaje y eso nos ha servido de experiencia, pero lo que tengo claro es que quienes participamos de esa reunión y todos los que estamos dentro de los distintos espacios peronistas tenemos el mismo objetivo, que es no volver a ser gobernados por quienes lo hicieron en 2015. Eso nos une, pese a que podamos tener diferencias”.

Noguera sostuvo que “no conozco los motivos por el cual el intendente Piaggio y los funcionarios de su gobierno no estuvieron presentes en el acto, desconozco si los invitaron a no. A mí me llegó la invitación y consideré interesante participar y así lo hice. Está claro que hay divisiones dentro del frente, insisto en que no lo veo mal. Ojalá podamos tener unas internas sanas dentro del PJ”.

Finalmente, la edil expresó que “no se habló de candidaturas en la reunión, no hubo personalismos. Es lógico que los nombres vayan surgiendo de forma espontánea, hay compañeros y compañeras que tienen una válida intención de ser candidatos, pero por el momento no consideramos que fuera tiempo de hablar de candidaturas”.

Otro de los referentes del peronismo que participó de la reunión y que viene marcando diferencias claras con el Piaggismo desde hace tiempo es Emiliano Zapata, director del Centro de Salud Juan Baggio y presidente de la Liga Departamental de Fútbol.

Sobre el encuentro, Zapata expresó que “no creo que se camine hacia una interna segura, es obvio que estamos en espacios diferentes desde hace un tiempo, pero no creo que necesariamente esto derive en una interna, por más que tampoco veo con malos ojos que eso sucediera”.

El dirigente expresó que “fue muy importante para nosotros volver a encontrarnos con compañeros y compañeras con los que hacía tiempo no nos juntábamos. A nivel local tuvimos algunas reuniones, pero esta intención era hacer una reunión ampliada con compañeros del departamento, incluyendo a todo aquel que quisiera sumarse”.

Zapata expresó que “desde hace un tiempo se han ido juntando distintas facciones del peronismo que estaban atomizadas, pero que siempre mostraron su intención de ser parte de un espacio abierto y plural. No creo que sea con la intención de hacerle fuerza a nadie, sino para tener su protagonismo dentro de este espacio a distintos sectores del peronismo local, con la intención de seguir trabajando de cara al futuro. No se habló de candidaturas, no entendemos que fuera le momento para hacerlo, pero seguramente en otras reuniones posiblemente sí se hable”.

La mirada del Piaggismo

Juan Boari es concejal del oficialismo y uno de los principales referentes del Piaggismo en la ciudad. Consultado por Ahora ElDia sobre la reunión mantenida por distintos sectores del PJ al cual no fue invitado ni el intendente ni sus funcionarios, Boari expresó que “el PJ es un movimiento enorme, es natural que se hagan este tipo de reuniones, está bien que así sea, porque considero que es parte de la organización política. No tengo nada particularmente que decir de quienes participaron de esa reunión, son gente del partido y tienen todo su derecho a reunirse”. Asimismo, el concejal sostuvo que “llegado el momento, será la gente la que determinará en las PASO quiénes son los candidatos que representarán al partido en las próximas elecciones”.

También Boari remarcó que “el intendente Piaggio gestionó en crisis los siete años de gestión que lleva, en la mitad de la segunda gestión, realizó más obras que en toda la primera gestión. Pero no solamente Piaggio es un gran gestionador, sino que es un excelente conductor. Ha generado equipos de trabajo, con grandes jugadores, con gente muy capacitada e inteligente, que ha dedicado muchísimo tiempo a la gestión de la ciudad. De ahí saldrá seguramente un candidato o una candidata para poder continuar esta gestión de gobierno, pero con una mirada de una ciudad a 30 años, para poder seguir plasmando este proyecto de gobierno. No creo que haya un solo candidato que surja espontáneamente, sino que muchos de los que formamos parte del espacio, podemos aspirar a ese lugar. Por el momento nadie ha hablado de nombres ni de candidaturas, seguramente en otro tiempo sí se hará”.