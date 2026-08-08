El domingo 16 de agosto, de 14 a 17 h, el Gobierno de Gualeguaychú llevará adelante la tercera edición de las fiestas del Día del Niño, con celebraciones simultáneas en ocho puntos de la ciudad, con entrada libre y gratuita.

Este jueves se llevó a cabo una reunión en el Salón Azul del palacio municipal, encabezada por el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano y la responsable de Ceremonial y protocolo, Silvia Videla, de la cual participaron representantes de distintas áreas del Gobierno municipal que trabajan en la organización de las fiestas del 16 de agosto.

Durante el encuentro se anunció que los festejos se desarrollarán en ocho zonas de la ciudad, a saber:

Plaza Toto Irigoyen, en La Cuchilla.

Franco y bpulevard De León, en San Francisco.

Centro Cultural Luis Luján, en Costanera Sur.

Cancha del barrio Zabalet.

Plaza Haddad, en Suburbio Sur.

Boulevard Martínez y Gervasio Méndez, en la zona oeste.

Galpón comunitario Anhelado Sueño, en barrio Zuppichini, Rioja y Massaferro.

Barrio 200 Viviendas.

Los festejos reunirán propuestas recreativas, culturales y deportivas, sorteos y espectáculos, con la participación de instituciones, comisiones vecinales y vecinos de cada sector. En cada una de las sedes habrá números artísticos, música, payasos, inflables, juegos, sorteos y actividades culturales y deportivas destinadas a los niños y sus familias. Además, durante la jornada se compartirán chocolatada (llevar vaso o taza), bollos, golosinas y otras propuestas para disfrutar en comunidad.

La propuesta contará también con stands de diferentes áreas del Gobierno de Gualeguaychú, en los que se brindará información y se desarrollarán actividades para las familias.

La organización se realiza mediante un trabajo articulado entre la Secretaría de Desarrollo Humano y Ceremonial y Protocolo, junto a las subsecretarías de Cultura, Deporte y Juventud y de Salud, las direcciones de Deporte, Educación, Espacios Verdes, Tránsito y las áreas de Participación Ciudadana, Juventud, Niñez, Adolescencia y Familia y Cooperativas.

A su vez, el Gobierno de Gualeguaychú articula los festejos con instituciones, comisiones vecinales y vecinos de cada sector, que participan con propuestas y colaboran en la organización y el desarrollo de las actividades, dando continuidad al trabajo conjunto de las dos ediciones anteriores.

Este año, las fiestas del Día del Niño tendrán una temática celeste y blanca, en la jornada previa a la conmemoración del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Por este motivo, se invita a los niños y sus familias a concurrir con camisetas de la Selección Argentina o prendas de esos colores.