La Selección Argentina consiguió este miércoles un triunfo histórico por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y los jugadores ya comienzan a cambiar el chip de cara al encuentro decisivo del domingo ante España.

Luego de la inolvidable clasificación, los jugadores dirigidos por Lionel Scaloni retomarán los entrenamientos en Atlanta, mientras que aquellos que hayan sido titulares realizarán trabajos de recuperación física.

Por la tarde, luego de la sesión matutina, la AFA confirmó que la delegación argentina viajará a New Jersey para comenzar a diagramar la gran final que se disputará en el MetLife Stadium.

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En ese estadio, la Selección argentina tiene un amargo recuerdo, ya que allí perdió en la final de la Copa América 2016 por penales ante Chile, después de igualar sin goles en el tiempo reglamentario. Además, en dicha tanda Lionel Messi erró su penal al tirar la pelota por arriba del travesaño.

Pero no todos los recuerdos de la "Pulga" son malos allí, ya que también fue en el MetLife Stadium donde le convirtió un hat-trick a Brasil en un amistoso que se llevó a cabo en el 2012.

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La de este domingo será la séptima participación en un partido decisivo para la Selección Argentina. En caso de hacer historia y quedarse con el triunfo, sumará su cuarta estrella tras los títulos de 1978, 1986 y 2022.

En la Argentina, a más de 8 mil kilómetros de distancia de donde la Selección libró una verdadera batalla dentro del campo de juego ante Inglaterra, se vivió una verdadera fiesta, con millones de personas festejando a lo largo y ancho de todo el país.

Fuente: NA