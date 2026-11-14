Unos 2.500 vuelos fueron cancelados el sábado mientras aerolíneas de todo Estados Unidos trataban de recuperarse de la suspensión del tráfico aéreo a nivel nacional más prolongada en 25 años, que dejó varados a cientos de miles de pasajeros.

Funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump señalaron que la nueva tecnología que se está incorporando al sistema nacional de control del tránsito aéreo sobrecargó equipos anticuados y provocó interrupciones “intermitentes” en las comunicaciones y los radares, lo que derivó en la suspensión de los vuelos durante más de cuatro horas.

Un número limitado de vuelos nacionales despegó después de que se levantara la suspensión alrededor de las 8:15 de la noche, hora de ese país. Pero los efectos de la medida podrían notarse durante días. Las autoridades apuntaron que es probable que el sistema vuelva a operar con normalidad a tiempo para el pico de desplazamientos por Acción de Gracias.

La suspensión a nivel nacional fue la primera desde enero de 2023, cuando otro sistema informático clave de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) que envía avisos a los pilotos falló, y la segunda desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo a reporteros en la Casa Blanca que nadie estuvo en peligro, ya que más de 3.000 vuelos aterrizaron de forma segura el viernes.

En tanto, el secretario de Transporte, Sean Duffy, culpó al Congreso por no haber aprobado más financiamiento para nuevas tecnologías, al tiempo que restó importancia a que el intento de implementar nuevas soluciones sobrecargase el sistema. Sugirió que podrían producirse más episodios.

“No pensábamos que tendríamos este tipo de interrupción. La tuvimos”, declaró. “Pudimos revisar qué salió mal, y luego reiniciar el sistema y seguir. Sin embargo, volverán a producirse situaciones así”.

Según Duffy, los problemas no estaban relacionados con el nuevo sistema de la FAA impulsado por inteligencia artificial que la agencia está implementando para ayudar a predecir problemas en el espacio aéreo, porque eso no está relacionado con lo que falló el viernes.

“Esto es todo el viejo equipo heredado. Todo el nuevo equipo que se ha desplegado no dejó de funcionar”, señaló.

La FAA ya ha reemplazado miles de cables antiguos de cobre por líneas de fibra óptica y ha modernizado cientos de sistemas de radio como parte de la renovación que comenzó el año pasado después de que el Congreso aprobó 12.500 millones de dólares en fondos. Duffy y la Casa Blanca quieren 30.000 millones de dólares más para completar el trabajo.

Problemas anteriores se han vinculado a fallas de equipos El problema parecía similar a una interrupción regional de comunicaciones del control de tráfico aéreo en septiembre que complicó cientos de vuelos en el noreste del país, aunque esa interrupción estuvo vinculada a un equipo de construcción que cortó una línea de fibra óptica. También se culpó al equipo envejecido por las breves interrupciones de radar el año pasado que trastocaron el aeropuerto de Newark.

El experto en seguridad aérea Steve Arroyo dijo que la diferencia esta vez es que ocurrió a escala nacional y dejó a los controladores sin poder hablar de manera confiable con los pilotos.

“Si no se tiene esa capacidad, ya sea porque los viejos cables que tienen simplemente están deteriorados o por cualquier razón, los aviones se tienen que mantener en tierra y no ponerlos en el aire, donde se corre el riesgo de no poder comunicarse con ellos”, expresó Arroyo, quien solía ser piloto para United Airlines.

La suspensión del viernes también fue diferente de la que ocurrió después del 11 de septiembre de 2001, porque no se les estaba diciendo a los aviones que aterrizaran de inmediato y probablemente los pilotos podían comunicarse con los controladores en tierra en los aeropuertos, agregó Arroyo.