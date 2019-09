Sin embargo, el lunes por la noche en ¿Quién quiere ser millonario?, el ciclo que conduce Santiago Del Moro en Telefe, demostraron que su amor es indestructible.

“La verdad es que fue muy linda nuestra historia, que sucedió dentro de un hospital mientras estaba en rehabilitación. Hacía casi un año que estaba internado y después la conocí a Valentina, en el transcurso de la internación, antes de que me dieran el alta”, recordó emocionado el piloto antes de agregar: “La realidad es que poder encontrar a una persona que me acompañe y ayude tanto en esta situación tan difícil para mí fue una felicidad enorme y es la persona que voy a elegir para toda la vida”.

“De acá para adelante va a ser todo ganancia: ella me conoció en el peor estado que podría haber estado, por eso valoro mucho la compañía de ella. Fue como una película de terror que se transformó en un cuento de hadas, y todo gracias a ella”, coronó la anécdota con semejante metáfora.

Por su parte, Valentina compartió sus temores cuando se enteró que pertenecía al mundo del automovilismo: “Cuando me enteré quien era, mi familia me dijo que huya de eso por andar con un piloto. Y cuando me puse a investigar pensé lo mismo porque me dio miedo, pero el amor pudo más”.

Mauro Giallombardo le pidió casamiento a Valentina Veronesi en TV

Finalmente, Mauro contó los entretelones de la propuesta de casamiento que hizo en Telefe: “Surgió en el momento, lo conversé con los productores, les conté la historia nuestra y me dijeron que iban a hacer todo lo posible para que pueda pasar. Les pareció un acto bastante valiente de mi parte porque tenía terrible cagazo de que dijera que no. Me ve todo el país y quedo mal ante todo el mundo”.