El día que Diego Armando Maradona firmó la camiseta de Juventud Unida

“No fue mucho tiempo, una pequeña charla un rato parados, y otro rato en el móvil que traslada al ídolo, 30 minutos, para él un ratito y para nos, una eternidad”, había escrito Gómez en su muro de Facebook tras el encuentro.

“Pudimos contarle sobre nuestro club, invitarlo a nuestra ciudad y compartir alguna risa. Le regalamos una camiseta del Juve tremenda con la 10 y ‘Maradona’ que nos hizo la gente de CORE indumentaria. Y pudimos hacerle firmar otro par”, habían contado.

Lo que vivieron hace tan sólo 9 meses atrás estos gualeguaychuenses, hoy toma otra dimensión. Porque no hay ningún fanático del fútbol mundial que no quisiera pasar unos pocos segundos con Diego Maradona. No había condiciones para que eso ocurra, y siempre estaba esa ilusión de que unos pocos segundos pueden convertirse en una eternidad.

Hoy, Diego Maradona se transformó en esa eterna inmortalidad.