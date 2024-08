Sebastián Beccacece, flamante director técnico de la Selección de Ecuador, reveló que, cuando coincidieron en Defensa y Justicia hace unos años, convenció al entrerriano Lisandro Martínez para que no se marche a River.

“Faltaban diez fechas y lo llama River. Y le dijo ‘Licha, no te podés ir, ¿vos dónde querés jugar?’ ‘En Europa’, me dijo. Ahí me la jugué y le dije ‘Yo te garantizo que vas a estar donde vos querés, pero tenés que terminar lo que empezaste. Y no vas a tener una opción, vas a tener seis y la vas a elegir’. Después llegó el Ajax“, mencionó Becacecce a Clank!.

En ese sentido, explicó que “fue un riesgo, pero sentido” intentar convencer al jugador de que rechace una propuesta del Millonario, dirigido por Marcelo Gallardo. Finalmente, en 2019, Lisandro Martínez se marchó al club neerlandés, donde comenzó su carrera en Europa, que lo llevó luego al Manchester United y a ser multicampeón con la Selección Argentina de la mano de Lionel Scaloni.

Dirigió a @LisandrMartinez en Defensa y Justicia, lo utilizó en varias posiciones y ya le veía condiciones para que juegue en Europa.



Nota completa con @SebaBecca: https://t.co/zzxlPxjPiQ pic.twitter.com/RrFRyNlDsi — Clank.media (@clank_media) August 12, 2024

“Yo quería que él esté en Europa y veía que ya había hecho en la Argentina lo que tenía que hacer y él decide quedarse. Se lo agradecí siempre. Ahí está la complicidad del cuerpo técnico, a nosotros nos llamaban todos los jugadores. Casi nos desarman todo el equipo faltando diez fechas porque el torneo se había cortado en diciembre”, sentenció.