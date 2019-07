El día que Jack Nicholson se enteró de manera insólita que es hijo de su hermana

En 1974 el actor de El Resplandor y Mejor imposible, entre otros filmes, acababa de estrenar ChinaTown, con dirección de Roman Polanski. Por ese motivo, un periodista de la publicación Time Magazine comenzó a investigar al actor y a su círculo íntimo con el fin de escribir un artículo y se encontró con una verdad que ni el mismo Jack conocía: su verdadera madre era June, a quien él conocía como su "hermana mayor".

La fuente, una conocida de la familia, descubrió que June tenía nada más que 17 años cuando quedó embarazada y como no sabía quién era el padre de su hijo, sus padres John y Ethel May (los abuelos del bebé en camino), decidieron criarlo como si fuera suyo.

Jack Nicholson tenía 37 años cuando el periodista lo llamó para darle la noticia. En un principio lo negó rotundamente, pero luego confirmó sus orígenes con su tía, Lorraine, a quien él creía hermana. Ya que para ese entonces su madre y sus abuelos habían muerto.

"Fue un momento bastante dramático, pero no lo que llamaría traumático. Después de todo, cuando descubrí quién era mi madre ya era maduro psicológicamente. De hecho me aclaró muchas cosas. Si sentí algo fue, sobre todo, agradecimiento", declaró poco tiempo después de que la verdad saliera a la luz.

Respecto a la identidad de su verdadero padre, aún siguen las dudas. En la biografía La vida de Jack, se menciona a Eddie King, actor y compañero de baile de June, y a Don Furcillo-Rose, quien hasta pidió una prueba de ADN al actor, quien se negó.

El último antes de morir le pidió a su hija Donna que continuara buscando la verdad. En el 2001 ella publicó el libro No conoces a Jack: la historia de un padre eliminado. Ella murió cuatro años más tarde de cáncer, sin saber si el actor era o no su medio hermano.

"Despojado de su maquillaje, Jack Nicholas sigue siendo un personaje fuera de la norma. Un ícono familiar, reconocido por todos. Un actor mítico, coronado con tres Oscars y decenas de premios. El único monstruo sagrado que todos llamamos simplemente Jack. La paradoja de Jack es que pensamos que lo conocemos y a la vez mantiene constantemente el misterio. Admitimos conocerlo y el resto es misterioso", reza el tráiler del documental francés que cuenta este episodio y más sobre la vida del artista.

Un misterio mantenido por el actor que nubla voluntariamente las pistas. Imprevisible. Esquivo. Escapa siempre de las definiciones.

En 50 años de carrera y más de 60 filmes, algunas obras maestras, él se muestra por turnos amistoso o perturbador, seductor o aterrador. Pero todos esos roles tan diferentes tienen algo en común. A través de ellos, Jack Nicholson se hace escuchar.

En Argentina, el actor Abel Ayala, protagonista de El Marginal, tiene una historia muy parecida a la de Nicholson. "Éramos muchos, muchos tíos, muchos primos, mucha gente, y no estaba claro el tema de las relaciones. En ese momento mi mamá biológica era mi hermana y mi abuela era mi mamá biológica. Era lo que ellos me decían, y yo creía eso. Después cuando me fui, cuando llegué al hogar, ahí me di cuenta de que mi hermana era mi mamá", contó el año pasado en PH, Podemos hablar.