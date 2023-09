Este fin de semana, Pampita revivió sus polémicos desfiles de modelos cuando viralizó un video que suscitó curiosidad entre sus seguidores sobre algo que le decía a una colega sobre la pasarela, y ahora Carlos Monti sacó a la luz una entrevista de Julieta Prandi que echa algo de luz a esa cuestión.

En Entrometidos (Net TV), Carlos Monti explicó que la supuesta polémica se redujo a una mera cuestión de coordinación entre las dos modelos, aunque se encargó de traer a colación las duras condiciones que tuvo que soportar la pampeana en sus comienzos debido a los celos de algunas colegas.

Julieta Prandi (Foto: captura Nosotros a la mañana)

Entre esas cuestiones volvió a surgir el supuesto mote (“muqui”) que le habrían aplicado a Carolina, rumor que involucró a muchas famosas de esos desfiles como Nicole Neumann y Julieta Prandi, de quien mostraron una entrevista de octubre de 2017 hablando del tema.

EL DÍA QUE JULIETA PRANDI HABLÓ SOBRE EL MOTE

DE “MUQUI” QUE LE ADJUDICARON A PAMPITA

“Para mí es un poco incómodo y un poco indignante. Cada vez que tocan el tema y salpican mi nombre me enoja, porque siempre tuve buena onda con Carolina y siempre tuve buena onda con Nicole, y claramente no le puse el apodo”, se defendió Julieta.

“Yo creo que desde aquella nota que me hizo Matías Martin en la que inocentemente le reconocí que existía el apodo porque estaba incómoda en un vivo. No estaba acostumbrada a mentir, y le dije que ‘sí’ y claramente fue mi error porque cada vez que tocan el tema me vuelven a nombrar”, agregó la modelo.

“La persona que lo dijo es una persona grande y se puede hacer cargo de sus cosas. Sé de dónde viene y se quién lo dijo, las dos cosas, pero no está en mis códigos mandar al frente a nadie. Esa persona ya está grande y no tendría que dejar que salpicaran a otros. Todos sabemos que no es un mito urbano ni una leyenda”, explicó Julieta, que se negó a revelar el motivo o la razón.

Pampita (Foto: captura LAM)

“Yo siempre tuve mujeres que han ayudado en mi casa y siempre han sido personas con un nombre. Jamás me referí a alguien que me ayuda a cuidar un hijo o a mantenerme la casa ordenada como mucama, ni mucho menos otro mote. Entonces no usaría esa palabra para insultar a nadie, porque me parece un empleo completamente digno”, cerró en esa ocasión Pandi.