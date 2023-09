El fallecimiento de la actriz y modelo Silvina Luna renovó la discusión sobre la mala praxis del médico Aníbal Lotocki, que está acusado de aplicarle metacrilato, una sustancia prohibida que se suele utilizar para piezas dentales.

Meses antes del terrible desenlace, la rosarina había publicado su primer libro, al que tituló "Simple y consciente". Allí relató su cambio radical de vida, en el cual optó por el camino de la meditación, la calma y la fe. Además, relató cómo fue enterarse de su enfermedad y comenzar a vivir con use diagnóstico.

Con la noticia de su muerte, uno de los fragmentos de la publicación se volvió viral. Meses atrás, el periodista Ángel de Brito había leído en su programa LAM un pasaje del libro que le regaló Luna. "El día que me dieron el diagnóstico, subí a mi auto, en ese momento vivía en México, y todavía no puedo recordar qué pasó en esas dos horas después de que salí de la clínica. Me despertó de ese trance el llamado de una amiga preocupada porque yo no contestaba el teléfono. (...) Después de mucho tiempo me empecé a preguntar cuál era mi vocación, qué sentido tenía mi vida y ahí comencé a aceptar todo”, escribió Silvina.

Sobre la gravedad de la situación, agregó: "El primer médico que me trató me preguntó qué era lo que más me gustaba en la vida y le contesté que la playa y el mar, y me dijo que disfrute de eso. Fui a cirugía pero siempre se mantenía el pronóstico de que me quedaban pocos meses de vida. Creí eso y seguí creyéndolo. Creo que me queda un número x de meses y así vivo”.

De qué murió Silvina Luna

Silvina Luna luchaba por su vida en el Hospital Italiano. Fue el 15 de febrero cuando Silvina Luna se animó a contar que necesitaba un trasplante de riñón.

“Estoy agradecida por la cantidad de mensajes que recibí, se siente el amor, me emociona mucho. Gracias a las personas que me escriben contándome historias similares y me dan aliento. Gracias a todos los periodistas, medios gráficos y televisivos. Agradezco su interés en contar mi historia. Hoy tengo la energía en el tratamiento que estoy haciendo, pero pronto quiero contarles lo que estoy viviendo y lo que estoy padeciendo hace 12 años. Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido a las cosas más simple. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentado”, pronunció en Instagram en aquel entonces.

Silvina Luna, de 43 años, fue internada el 13 de junio con el fin de que los médicos pudieran estudiar una manera de combatir la bacteria que impedía realizarle a un trasplante de riñón. Desde entonces, se sometia a sesiones de diálisis varias veces a la semana.

Desde aquel día su estado de salud fue variando, inclusive hace poco se había informado que padecía Covid-19, otra dificultad dentro de un cuadro ya de por sí delicado.