En la previa de la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, una curiosidad conecta a uno de los pilares de la Selección Argentina con Gualeguaychú.

A excepción de Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez, Giuliano Simeone y Nicolás Paz, el resto de los futbolistas que integran el plantel de Lionel Scaloni tuvo su debut profesional en el fútbol argentino. Dos de ellos surgieron de Argentinos Juniors y uno llegó a disputar un partido oficial en el estadio de La Vía.

Se trata de Alexis Mac Allister, quien el 27 de noviembre de 2016 visitó Gualeguaychú con Argentinos Juniors para enfrentar a Juventud Unida por la 17ª fecha del Torneo de la Primera B Nacional. Aquella tarde, el encuentro terminó igualado 0 a 0.

Imagen de aquel encuentro que protagonizó Alexis Mac Allister ante Juventud en Gualeguaychú.

Alexis Mac Allister con la camiseta de Argentinos Juniors, pero ya en Primera División del fútbol argentino.

Con apenas 17 años, Mac Allister comenzaba a dar sus primeros pasos en la Primera del Bicho y compartía plantel con sus hermanos Kevin y Francis. En ese encuentro ingresó durante el segundo tiempo, sumando una nueva experiencia en una temporada que marcaría el inicio de su carrera profesional.

El cruce tuvo un segundo capítulo el 26 de junio de 2017, cuando Argentinos recibió a Juventud Unida en el estadio Diego Armando Maradona. El equipo dirigido por Gabriel Heinze goleó 4 a 0 y Alexis Mac Allister disputó los 90 minutos.

Aquel equipo que luego saldría campeón y ascendería contaba con otro futbolista que hoy forma parte de la Selección Argentina en el Mundial 2026: Nicolás González, quien integró el banco de suplentes en la goleada sobre el Decano en La Paternal.

Un joven Nico González en sus inicios en Argentinos Juniors

Con el paso de los años, Mac Allister se transformó en una pieza fundamental del equipo de Scaloni, fue campeón del mundo en Qatar 2022 y hoy vuelve a ser uno de los protagonistas de la ilusión argentina en una nueva Copa del Mundo.