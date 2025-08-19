Claudio ‘Diablito’ Echeverri, una de las mayores promesas del fútbol argentino, continuará su carrera en la Bundesliga. El mediapunta de 19 años jugará la temporada 2025/26 en el Bayer Leverkusen, en condición de préstamo por un año desde el Manchester City, dueño de su pase. El acuerdo, que ya está cerrado, no contempla opción de compra.

En las últimas horas, Borussia Dortmund había presentado una oferta formal para quedarse con el juvenil surgido de River. Sin embargo, el Leverkusen aceleró las gestiones y dejó sin chances a su rival, asegurándose la llegada de un futbolista considerado de enorme proyección internacional.

De acuerdo con la información publicada por Sky Sport Alemania, el City y el club alemán alcanzaron un acuerdo total. El conjunto dirigido por Erik ten Hag se hará cargo del salario del jugador durante el período de cesión, lo que facilitó la operación y alivió la carga financiera del equipo inglés.

La incorporación de Echeverri representa un refuerzo de jerarquía para el Leverkusen, que se prepara para una temporada exigente bajo la conducción de un entrenador con amplia experiencia en el fútbol europeo. El argentino de 19 años (convocado por Lionel Scaloni en la pre-lista de la Selección Argentina), que fue seguido de cerca por varios clubes del continente, tendrá la oportunidad de sumar rodaje en una liga competitiva y con gran visibilidad.

Echeverri ya viaja rumbo a Alemania para someterse a la revisión médica, el último paso previo a la oficialización de su fichaje. Si supera las pruebas sin inconvenientes, se unirá de inmediato a sus nuevos compañeros para ponerse a las órdenes de Ten Hag.

En sus primeros seis meses en Manchester City, el ‘Diablito’ jugó apenas tres partidos bajo las órdenes de Pep Guardiola: disputó 5 minutos ante Fulham en la última fecha de la Premier League, ingresó ante Crystal Palace en la derrota por 1-0 en la final de la FA Cup y fue titular ante Al Ain en el Mundial de Clubes, cuando marcó su único gol con un gran tiro libre.