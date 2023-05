Marley viene de vivir días movidos luego de ser nombrado por Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Jey Mammon por abuso sexual. Sin embargo, desde entonces, muy poco se supo del conductor de Telefe. Lo que sí se conoció es que en los últimos días se fue del país sin Mirko.

Marley dejó Argentina para comenzar un nuevo proyecto, ya que comenzará a grabar el reality show Expedición Robinson en Colombia. A pesar de la alegría por el nuevo trabajo, en esta ocasión Marley no pudo viajar con su hijo, ya se encuentra en edad escolar y tendrá que quedarse en Buenos Aires por sus clases. Esta es la primera vez que se separan por cuestiones laborales, dado que cuando realizó "Por el mundo" con el pequeño.

Como era de esperarse, Marley no la pasa bien lejos de Mirko, y narró cómo fue su experiencia cuando el niño comenzó las clases. "Estuvo todas las vacaciones muy ansioso y diciéndole a la gente: 'Yo ya soy re grande porque pasé a sala de 5 años'", contó. "El tema es que, llegó el primer día, desayunábamos en casa antes de salir para el colegio, y se puso a llorar: 'No quiero ir' me dijo", reveló el conductor, acerca de la angustia que manifestó Mirko en ese momento. Por otra parte, consideró que fue ahí cuando el chico "tomó conciencia de que esta experiencia que tanto esperaba se va a repetir durante muchos años y eso un poco lo angustió". "Entró a la salita agarrado de mi pierna, no quería soltarme", relató.

En "Invasores de la TV", Luis Ventura reveló quiénes integrarán la dupla conductora de los premios Martín Fierro este año: serán nada más y nada menos que Wanda Nara y Marley. El consagrado conductor tendrá una compañera impensada para llevar adelante la fiesta de la TV argentina. Se desconocen los motivos por los que Wanda Nara fue elegida para semejante responsabilidad, pero lo cierto es que la mediática es colega de Marley en Telefe, donde conduce "MasterChef".

La casa de Marley y Mirko: solía ser lujosa pero ahora está sumida en el caos

Marley tiene una gran casa que comparte con Mirko, su único hijo. A través de sus publicaciones de Instagram, compartió con sus seguidores algunos detalles de la increíble vivienda. Sin embargo, a pesar de que la casa es enorme y está ubicada en un exclusivo barrio cerrado, lo cierto es que está lejos de ser la lujosa mansión que era y está algo venida a menos, invadida por el desorden, el caos y los juguetes del pequeño Mirko.

La propiedad es de dos pisos, tiene amplios ventanales con vista al jardín y enormes cuartos, donde los colores tenues y el estilo minimalista reinan mayormente, excepto por el dormitorio de Mirko, que está repleto de juguetes incluso desde antes que naciera. Uno de los grandes atractivos del hogar de Marley y Mirko es el parque: la casa está rodeada de verde y árboles, y predominan la decoración y el mobiliario de madera en un clásico color algarrobo, árbol con el que probablemente hayan sido confeccionados no solo los muebles, sino también las aberturas.