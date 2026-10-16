El nuevo director de Defensa Civil de Entre Ríos, Víctor Alfonso Chanenk, encabezó este jueves 15 de octubre una jornada de capacitación y trabajo en la Caja de Jubilaciones de Gualeguaychú, junto a integrantes del Comité Operativo de Emergencia (COE) local y representantes de organismos vinculados a la gestión de emergencias.

Durante su visita, Chanenk explicó: “La idea es tomar contacto personal con las autoridades que van a formar parte de los comités de emergencia en cada uno de los municipios, articular la forma en que vamos a trabajar en conjunto, municipios con provincia y, de ser necesario, con Nación”.

La actividad contó con la participación de personal de Defensa Civil del Municipio, Bomberos Voluntarios y miembros del comité de emergencia de una localidad vecina, con quienes se abordaron los procedimientos de coordinación entre los distintos niveles del Estado ante posibles situaciones de riesgo.

Uno de los principales temas fue la preparación frente a eventuales contingencias asociadas al fenómeno de El Niño, particularmente en lo relacionado con los mecanismos de intervención provincial y nacional, la disponibilidad de recursos y los protocolos establecidos para responder ante emergencias climáticas.

En este sentido, se analizaron los lineamientos de trabajo de la Dirección Provincial de Defensa Civil y su articulación con la Agencia Federal de Emergencias, organismo dependiente del Gobierno nacional. También se explicaron los procedimientos que deben seguir los gobiernos locales para solicitar asistencia cuando sus capacidades operativas resulten insuficientes.

Chanenk señaló que estas visitas forman parte de un trabajo territorial que se desarrolla en las zonas identificadas dentro del mapa de riesgo provincial. El objetivo es conocer las capacidades humanas y logísticas de cada localidad, evaluar sus necesidades y determinar si resulta necesario incorporar nuevas instancias de capacitación o gestionar asistencia económica y operativa.

Durante la jornada también se profundizó en el funcionamiento de los Comités Operativos de Emergencia, anteriormente denominados comités o juntas de crisis, cuya función es coordinar la intervención de los organismos involucrados ante situaciones que requieran una respuesta conjunta.

Al respecto, el funcionario explicó que Entre Ríos adhiere al Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, que establece un esquema de respuesta escalonada ante emergencias.

De acuerdo con este sistema, la primera intervención corresponde a las autoridades locales, que deben evaluar si cuentan con los recursos necesarios para afrontar la situación. Cuando esa capacidad resulta superada, interviene la Provincia para sumar medios y personal al operativo municipal. Si la magnitud de la emergencia lo requiere, se articula posteriormente la asistencia con Nación o con provincias vecinas.

Esta modalidad permite que los distintos organismos actúen de manera complementaria, sin reemplazar las responsabilidades de las autoridades locales, y facilita la incorporación progresiva de recursos según las características de cada emergencia.

La visita también permitió presentar formalmente al nuevo director provincial ante los integrantes del comité local, quien destacó el trabajo que se viene desarrollando en Gualeguaychú en materia de prevención y organización de la respuesta ante contingencias.

El encuentro concluyó con un intercambio sobre los recursos disponibles y los canales de comunicación entre los organismos participantes.