Esta mañana, el director de Kamarr, Leo Rosviar, dio una entrevista a Ahora Cero en la que compartió su mirada en torno a la situación desventajosa en la que se encuentra su comparsa al inicio de esta edición 2025 del Carnaval del País.



Consultado sobre sus sensaciones luego de haber transcurrido las dos primeras noches del espectáculo, indicó que son “malas”. “El hecho de no ver la comparsa terminada a uno lo afecta, lo bajonea. Uno trata de llegar a un 100% siempre, pero a veces las circunstancias no lo permiten. En este caso no fueron económicas sino laborales; fue un año muy complicado a nivel personal”, explicó. Y amplió: “La parte económica no fue la que falló, sino la parte humana. Se nos complicó mucho conseguir gente que talle y que pinte. Podemos decir que la mano de obra especializada prácticamente no estuvo este año”.



Considerando este panorama, Rosviar apuntó que “la carroza de cierre de Kamarr sigue sin estar lista” y que la primera -que salió a la pasarela sin pintar y luego con un solo color- aún está por terminarse: “Le falta laburo, está apenas sombreada con un color. Hay que hacerle un trabajo importante de pintura, terminar parte de las articulaciones de los brazos del lobo… falta bastante, quizás una semana intensa de trabajo. Vamos a hacer lo posible por llegar a la tercera noche”.



Escuchá la nota completa en YouTube