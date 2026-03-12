El director de Turismo municipal Adrián Romero habló con Cero y Bolazo, y se refirió al fin de semana largo de mayo, y las expectativas que hay ante la llegada de la mítica banda “La Renga”.

“Se habla de que vamos a recibir entre 20 y 25 mil personas por lo menos, sólo para el recital. Sabemos que hay unas 10 mil personas que vienen en micro al recital y se van, pero las otras se quedarían a dormir en la ciudad. Es una de esas bandas que convoca gente de todas las edades, lo que es La Renga tiene un rango de edad muy amplio, y se esperan 25 mil personas por lo menos”, aventuró Romero.

El responsable de Turismo reconoció que “va a colapsar el hospedaje”, porque el recital se superpone con un evento que vienen gestionando desde el año pasado.

“Vamos a estar con hotelería al 100%, ya hay muchas reservas para los campings. Va a colpsar el hospedaje, encima se superpone con el evento de la Expo Autocamping, que viene mucha gente en motorhome. Tal vez colapsen los campings, pero era imposible que no se crucen los dos eventos por una cuestión de agenda. La Expocamping la veníamos trabajando desde el año pasado. Muchas veces, las bandas grandes te manejan la agenda a vos y no podemos hacer nada con eso”, señaló.

Romero adelantó que se montará un gran operativo de seguridad en la ciudad para resguardar a los visitantes y a los gualeguaychuenses.



“Hay que apoyar y entender como ciudadano que todo este tipo de acciones o convocatorias benefician a la ciudad, queda un montón de plata dando vuelta, es lo que tenemos que hacer para ser una ciudad turística”, concluyó.



