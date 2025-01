Santiago Focaraccio, médico traumatólogo y director del Hospitalito Baggio dio a conocer la noticia ante el equipo de trabajo del efector público. Ahora, se encuentra a la espera de que el Ministerio de Salud de la Provincia apruebe su decisión.

“Ellos pueden rechazar mi renuncia, pero antes de presentarla hablé con el Ministerio y estaban al tanto de la situación. Entendieron mis motivos para hacerlo y en ningún momento me dieron a entender que iban a rechazar mi pedido. Lo que me pidieron es que fuera una transición ordenada para que no vuelva a pasar lo mismo que el año pasado y el Hospitalito quede acéfalo. Les dije que así sería y que no tengo apuro en dejar mi puesto”, contó Focaraccio a Ahora ElDía.

Sobre los motivos por los cuáles tomó la decisión de dejar de presidir “el Baggio”, explicó que” fue un año muy movido, en el que no dejé ninguno de los trabajos que tenía para dedicarme a esta nueva obligación. Logramos un montón de cuestiones, pero por la demanda que implica el puesto, me vi obligado a elegir entre la medicina o la carrera política. Así que opté por mi especialidad, que es lo que prefiero".

Entre los objetivos alcanzados, el traumatólogo apuntó que cuando asumió su cargo, realizó un análisis de situación y un plan de acción: “Sabíamos que iba a ser un año difícil por la situación económica y nos trazamos tres metas, aunque se hicieron varias acciones más, como cambiar todos los inodoros porque perdían agua, arreglar el techo que se nos arruinó después de una gran lluvia, e incluso el cambio de una caja de luz. Entre los grandes objetivos realizados, está la apertura del área programática, que estaba cerrada desde la pandemia. Por eso pasamos de realizar 2 mil atenciones al mes a 5.500”.

Además, Focaraccio pidió a los trabajadores del Hospitalito Baggio realizar un balance de cada una de las áreas para programar objetivos para este 2025.

Según relató, elaborará un plan de acuerdo a los criterios plasmados por el equipo médico del efector de salud y se los presentará al profesional que lo suceda.

A modo de balance personal, Santiago Focaraccio expresó: “Fue un gran desafío estar a cargo de 80 personas y me gustó. Otro desafío fue formar un equipo de trabajo, que me respondió en todo momento. Todos los viernes hacíamos una reunión de directorio y tomábamos las decisiones en conjunto. Por otra parte, hacerse cargo de una población tan vulnerable es distinto a lo que estaba habituado, sumado al año de crisis y la verdad que logramos hacerle fuerte. Nadie hizo ningún mal comentario y se entendió que la idea era mejorar. Incluso, cuando comencé, vi las largas filas que se hacían para sacar turno, entonces decidí que los turnos se darían durante todo el día, e incluso comenzamos a darlos por WhatsApp para que no tuvieran que movilizarse hasta el lugar”.