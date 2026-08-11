"Fue el que inventó este formato de carnaval, fue un visionario. Este formato de las comparsas fue una idea de él, a raíz del decaimiento que venía teniendo el carnaval el acercó una propuesta distinta al municipio, y que fue que las entidades participantes del carnaval tenían que ser sin fines de lucro, eso hizo que sin importar el gobierno de turno los mismos clubes pudieras hacer la inversión y estar obligados a año a año tener carnaval, eso fue lo más distintivo y el legado que deja Ike", expresó Juane Villagra.

En ese punto, resaltó que “tuvo una enorme generosidad, porque era un empresario exitoso que pudo haber planteado un negocio para él y lejos de eso lo llevó a la comunidad, eso también habla de su persona”.

“Pudo disfrutar el homenaje de que la mascota del Carnaval lleve su nombre, en pasarela hay fotos de Ike con Ike”, resaltó Juane y contó que el estandarte de Papelitos que homenajeó a Acorad el año pasado está en la casa de Ike Daroca.