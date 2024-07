En diálogo con Ahora Cero, el Director General del Colegio La Salle, Rolando Bruni, brindó detalles sobre los robos que sufrió la institución a mediados de julio, durante el receso de invierno. “Entraron tres veces: el 13, el 14 y el 15 -sábado y domingo y lunes-, y sustrajeron 7 televisores de las aulas y uno del Buffet, de donde también se llevaron una cafetera, una balanza, una máquina de cortadora de fiambre y un montón de bolsas de mercadería”, indicó, y contó que si bien la policía actuó de inmediato y detuvo a un sospechoso a quien le hallaron la máquina cortadora –la cual fue devuelta-, todavía no se sabe qué ocurrió con los televisores.



“La información que nosotros manejamos es que la persona ahora está detenida en forma domiciliaria y otra respuesta no tenemos, salvo que siguen investigando. Lo que dice la policía es que parece que (el ladrón) la vendió un tercero”, señaló.



Bruni también comentó que por el momento no podrán volver a comprar los televisores, que representaron una gran inversión realizada por el colegio hace menos de tres años, porque deben primero reparar los vidrios dañados en el robo y reponer la mercadería sustraída, entre otros gastos. Uno de ellos, y el más significativo, es reforzar las medidas de seguridad: “El próximo paso es poner rejas del lado de afuera en todas las aulas, y eso nos sale millones de pesos. Gracias a que tenemos una economía de comunión en la Red La Salle lo vamos a poder hacer”, adelantó.



Esto último se debe a que, según expresó el directivo, queda una sensación de inseguridad en la comunidad del colegio: “es grave porque nos genera una preocupación de que esto vuelva a pasar”, manifestó.