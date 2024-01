El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) analizará este miércoles el acuerdo técnico alcanzado con la Argentina en el marco de la séptima revisión del Programa de Facilidades Extendidas, que permitirá liberar de manera inmediata un desembolso de US$ 4.700 millones que serán utilizados para el pago de los compromisos de diciembre, enero y abril próximo.



El máximo órgano de conducción del organismo multilateral encara el acuerdo luego de que el pasado 10 de enero se logró "reflotar" a nivel técnico el entendimiento que en su momento fue alcanzado durante la gestión de Alberto Fernández.



El tratamiento del caso argentino ocurrirá un día después de que el FMI corrigiera las proyecciones de crecimiento para la Argentina en su última actualización del informe de Perspectivas Económicas.



Así, mientras que en octubre pasado proyectaba un crecimiento de 2,8% para la economía local en 2024, ahora estima que caerá en igual porcentaje, un -2,8%. No obstante, para el 2025 el FMI prevé que la economía argentina crecerá un 5%.



La revisión a la baja responde al "significativo ajuste de política" realizado por el gobierno de Javier Milei para "restaurar la estabilidad macroeconómica", indicó el organismo.





El 10 de enero el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que logró reflotar el Acuerdo de Facilidades Ampliadas / Foto: Cris Sille.





El economista en jefe y director del Departamento de Investigación del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, sostuvo el martes, durante la conferencia de la presentación del informe, que la inflación mensual del país volverá a ser "de un solo digito" a "mediados de este año" y que finalizará 2024 con una suba acumulada de aproximadamente 150%, menor al 211,4% proyectado en la previsión de octubre.



El 10 de enero pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se logró "reflotar el Acuerdo de Facilidades Ampliadas, que estaba caído, con el Fondo Monetario Internacional".



El funcionario subrayó que no se trataba de "un acuerdo nuevo" y que, a partir de esa negociación, Argentina recibirá desembolsos "para pagar los vencimientos de capital correspondientes a diciembre, enero y abril".



(Fuente: Télam)