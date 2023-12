En la Plaza Mansilla, ante la presencia de funcionarios y público presente, Rogelio Frigerio emitió un discurso “con mucha emoción y orgullo” por ser el gobernador de la provincia donde su abuelo se “enamoro” hace casi 90 años.

De cara a los próximos 4 años, remarco que lo más importante será “poner el lugar que se merece esta provincia y vivir mejor” a través de transformaciones tales como “reconstruir la verdad”, tras considerar que la dirigencia política “rompió el contrato moral con la sociedad” en los últimos años.

“Tengo claro que ningún honor, titulo ni banda están por encima de la voluntad de cada uno de los entrerrianos que nos pusieron en este lugar”. Y agregó: “No puede ser que un cargo público sea un seguro de desempleo para funcionarios que tiempo antes de que culminen su mandato ya están buscando un lugar alternativo como si el estado fuera una guarida”, expresó.”

Teniendo en cuenta el discurso del flamante Presidente de la Nación, Javier Milei, en su asunción, anticipo que la situación es “muy delicada. “Estamos recibiendo una provincia sin ahorro y endeudada”. Es por ello que enviará al Congreso un proyecto de ley para tener acceso a la información pública y de ética pública para conocer la declaración jurada de los funcionarios.

“Los entrerrianos tenemos que saber dónde estamos parados porque una sociedad informada es más libre que tiene más herramientas para exigir a su gobernante y proyectar en bases más sólidas”.

De esta manera, Frigerio consideró que logrará ser “el gobierno más austero, transparente, moderno de toda nuestra historia, de profesionales que no venimos a improvisar”. Y agregó: “Yo me prepare con mucha responsabilidad. Decidí renunciar a mi banca de diputados antes de empezar la campaña porque ser candidato a gobernador no podía tener un componente de especulación”.

Otro de los objetivos que se propuso esta gestión entrante es “posicionar a Entre Ríos como un destino atractivo de inversiones. A los que decidieron instalar su industria le vamos a tocar la puerta para saber que necesitan y los que no lo hicieron le vamos a dar razones para apostar”. Además indicó que será “una nueva etapa hacia un norte de trabajo, merito, esfuerzo, orden, seguridad impulsando el dialogo y el trabajo en conjuntos sin discusiones partidarias ni distinción política. Un etapa en la que la provincia va a recuperar el liderazgo que supo tener

Por otra parte se dirigió a los docentes y profesionales de la salud transmitiéndole el mensaje de “no están solos”.

Sin embargo, anticipo que las “transformaciones” llevarán tiempo. “Sé que vienen esperando otra Entre Ríos hace demasiados años y eso implica sostener el esfuerzo que se viene haciendo pero ahora si va a valer la pena y la política va a ser la primera en esforzarse.