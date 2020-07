"El distanciamiento social y el barbijo llegaron para quedarse: son los nuevos tiempos"

Luego de que se detectaran 15 positivos de covid-19 en la ciudad, las alarmas se encendieron a nivel social, y las preguntas y las dudas volvieron a surgir. En este contexto, el médico y concejal del partido vecinalista Gualeguaychú Entre Todos explicó con términos simples y sin alarmismos el presente que se vive, pero al mismo tiempo puso énfasis en la importancia de que lo más importante es tener responsabilidad social.

“Una de las oportunidades de ser los últimos a nivel mundial de que nos llegue el virus es que nos ha dado la posibilidad de conocer al virus y a la enfermedad. Ahora sí podemos sacar conclusiones que podían ser temerarias hace tres meses atrás. Hoy, por ejemplo, tenemos más de 400 casos en Entre Ríos, de los cuales afortunadamente no tenemos ningún muerto”, sostuvo en declaraciones a Viene con Yapa (FM 104.1).

Uno de los factores que más afectó el brote de estos últimos días fue la reticencia social para dejar de compartir el mate, y en este sentido Castillo puso un especial énfasis no sólo para explicar la importancia sobre dejar de hacerlo sino también la razón por la cual es tan complicado:

“La explicación, que no intenta ser una justificación, es que hay cuestiones culturales que son muy difíciles revertir de la noche a la mañana. Con la gripe A se educó a los chicos en el jardines y hoy vemos adolescentes haciendo todo de manera más responsable que los adultos. Entendemos que es muy difícil arraigar nuevas prácticas, que en este caso no nos va a quedar otra, porque esto no se va a acabar con la vacuna, porque vamos a terminar con el covid-19 y va a venir otra. El distanciamiento llegó para quedarse, nos va a cambiar a nosotros en los días. El barbijo en lugares público también llegó para quedarse, pero bueno: son los nuevos tiempos”, manifestó.

Castillo, además, defendió las políticas públicas tomadas tanto a nivel local, provincial y nacional: “Decir que la cuarentena fue puesta con anticipación es ver la noticia con el diario del lunes. Esperábamos, sin decir nada y en silencio, que no nos pasara los que pasaba en Italia o España. Por todo esto no fue en vano. Tenemos que ser conscientes que este tipo de crisis es para ver cuáles son nuestras posibilidades. Lo que vimos que pasó a nivel mundial fueron las falencias de la salud pública y la falta de presencia del estado en la misma. Los lugares o los países donde la salud no importa, como EEUU, ya vemos los resultados. ¿Tenemos respiradores, camas, personal capacitado? Hoy nuestro sistema sanitario se pudo poner en guardia en estos tres meses, y no sólo estamos mejores preparados para esta pandemia sino para las que van a venir en un mes, dos años o diez años. Hoy tenemos un sistema sanitario mejor armado y más fuerte que hace cien días atrás”.

“En cuanto podamos conocer más el virus vamos a saber mejor qué hacer, pero mientras no tengamos un aluvión de enfermos graves como teníamos, va a ser un buen trabajo el realizado”, agregó.

Finalmente, pidió responsabilidad social para que la situación no se descontrole: “Una cosa es decir que estamos cansados, pero la gente lo pasa mal porque no puede trabajar. Obviamente, la parte económica no está exenta a todo esto. Es muy fácil que el presidente diga hagan lo que quiera, pero ningún país serio puede hacer esa irresponsabilidades. Yo creo que no se puede volver atrás porque la etapa de aprendizaje ya pasó. Ejemplo del auto. Tampoco creo en el estado policía. Creo que todo es parte de tener responsabilidad personal. No es tan difícil: no te amontones, no le hables de cerca a alguien y lávate las manos, y si no podemos hacer estas cosas, entonces replanteémonos cómo somos como sociedad. Esto recién empieza”.