El divertido chispazo entre Pallares y Lussich en Intrusos: "¿Me estás diciendo vago?"

Todo comenzó cuando Guido Zaffora deslizó que la fotografía la habría divulgado uno de los dos involucrados y Jorge Rial lo secundó. "No sería nuevo esto, cuando yo era cronista, los famosos nos llamaban al teléfono de línea. Siempre los famosos se vendieron. En este caso, de este cabrón de Cabré no puede venir y Laurita lo hubiera mandado a otro medio, no acá", aseguró el conductor.

Lussich aprovechó decir que fue el fin de semana de las reconciliaciones de gente que no tiene nada que hacer, y ejemplificó con la primicia del supuesto regreso de Marcelo Tinelli con Guillermina Valdés. "¡Todos juntos, todos juntos!", exclamó el periodista.

"¿Me decís vago a mí porque yo dije eso?", preguntó Pallares haciéndose el serio, en referencia a que él lanzó esa versión este lunes. "¡Pero no, hombre bueno! ¡Somos todos buenos!", se defendió Lussich. "Si fuéramos buenos, no trabajaríamos de esto", señaló Pallares, que volvió a defender su primicia.