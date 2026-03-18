Acusado de múltiples crímenes, Pablo Rodríguez Laurta fue trasladado a Gualeguaychú y quedó alojado bajo estrictas condiciones de seguridad en la Unidad Penal N°9 “Colonia El Potrero”. Laurta es señalado por el doble femicidio de su ex pareja y su ex suegra en Córdoba, además del homicidio de un remisero en Entre Ríos.



El operativo de traslado se realizó con un importante despliegue policial y medidas especiales de custodia. Una vez en la cárcel entrerriana, el imputado fue ubicado en una celda individual dentro de un sector de máxima seguridad. El espacio cuenta con vigilancia permanente mediante cámaras y control constante del personal penitenciario, con el objetivo de garantizar su aislamiento.

Según se informó, el detenido permanece bajo monitoreo las 24 horas y con restricciones en sus movimientos dentro del penal, saliendo únicamente bajo custodia para cuestiones básicas como la alimentación.

Previo a su ingreso, fue sometido a los protocolos habituales: revisaciones médicas, evaluaciones psicológicas y trámites administrativos correspondientes al sistema penitenciario.

Laurta había sido detenido en Gualeguaychú tras huir con su hijo luego de los crímenes ocurridos en Córdoba. En paralelo, la Justicia entrerriana le dictó prisión preventiva por el asesinato del remisero, mientras avanzan las investigaciones en ambas provincias.