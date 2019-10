El doctor más mediático del país se casa con su novia, 48 años menor que él

"No se de donde lo sacaron, pero si. Todavía no tenemos la fecha, es un tema nuestro. Me da pudor, porque empiezan a hablar sobre eso y no sobre los temas de los que habló yo, como la salud, la nutrición..., la decisión que tomamos es mantener un perfil bajo, privado", empezó contando Cormillot.

"Mi hijo quiere hacer una gran fiesta, pero no vamos a hacerla. Va a ser solo con la familia y amigos de toda la vida, nada más. No sabemos si vamos a tener luna de miel. Yo quería evitar que se enteraran todos, pero bueno. Es imposible guardar un secreto así", dijo el doctor.

Estefanía tiene 32 años y trabaja como nutricionista en la Clínica Cormillot.