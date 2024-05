el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) elaboró un documento en rechazo a las medidas económicas y la marcha del Gobierno, que representan un “brutal ajuste que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados” y convocó a un “consenso multisectorial” abierto a la sociedad civil y sectores políticos.

El comunicado, titulado “1 de Mayo. Día del trabajador y la trabajadora, en defensa de los derechos laborales, sociales, previsionales y del modelo sindical”, la central obrera celebró la “jornada de evocación y un llamado a la memoria por todos aquellos que nos precedieron”, en alusión a la fecha internacional que recuerda a la lucha de la clase obrera de Estados Unidos y de los “mártires de Chicago”, que impulsó el reclamo en todo el mundo de una jornada laboral máxima de 8 horas diarias.

“También es de celebración, por cada una de esas conquistas que las y los trabajadores hemos sabido conseguir a lo largo de nuestro recorrido histórico y que hicieron posible un marco normativo que garantizara dignidad laboral. Es una jornada de reclamo, por las necesidades que deben ser atendidas y reparadas”, señaló la CGT.

En el comunicado, la entidad conducida por Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros) y Carlos Acuña (Estaciones de servicio) señaló que “todos los derechos sociales, laborales, sindicales y previsionales se encuentran amenazados” por la gestión de Javier Milei.

“Transitamos un grave momento como país y como sociedad. Un gobierno nacional que, en nombre de una mal entendida “libertad de mercado”, implementa un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados”, puntualizaron los dirigentes sindicales.

La dirigencia sindical rechaza las reformas laborales y el ajuste en el Estado que impulsa Javier Milei (Foto: Maximiliano Luna)

“Precios liberados en alimentos, en medicamentos, en energía y en los servicios esenciales y salarios disminuidos en su poder de compra. Paritarias intervenidas por el ministro de Economía que impide la adecuada actualización de los salarios; recesión y aumentos incesantes que generan caída en los niveles de actividad económica y los índices de consumo básicos, que -en la práctica— representan una fenomenal transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados y privilegiados de la economía”.

La CGT recordó que los recortes en el gasto público implican “un 31% de caída real en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, un 87% en obras públicas, un 39% en subsidios al transporte, un 76% en transferencias a las provincias, un 18% en recorte a las universidades y un 13% en programas sociales”. “Son solo algunos de los indicadores que ponen en evidencia que el ajuste no lo paga la casta; sino que recae sobre los sectores más vulnerables”, precisó.

“Todo esto ante un gobierno que no muestra un programa económico sustentable ni consistente, que no proyecta un horizonte de expectativas alentadoras a futuro, ni hacia un crecimiento integral con inversión productiva y no solo financiera”, advirtió el documento.

La central obrera lamentó que hay un Poder Ejecutivo “sin diálogo social, que sólo se vincula con los representantes de intereses amigos” y “agrede y deshecha a los trabajadores y a sus organizaciones”.

“Menosprecia a los jubilados y pensionados que no pueden esperar, se desentiende de la atención de los más vulnerables, discrimina a las y los hacedores de la economía popular, desfinancia la salud pública, la educación pública, la ciencia, la tecnología y la cultura, mientras se deteriora gradualmente el valor capital de las pequeñas y medianas empresas y comercios, profundizando así el grave cuadro de pobreza estructural e indigencia que devasta nuestra comunidad”, enumeró.

"La Patria no se vende", la consigna central de la marcha por el 1 de Mayo (Foto: Adrián Escandar)

Sobre el final del texto, la CGT señaló que el movimiento obrero organizado “está unido y de pie” y que “las y los trabajadores reafirmamos nuestro compromiso y nuestro derecho a participar en el diseño de la sociedad a la que aspiramos”. “En ese desafío convocamos y ponemos a consideración pública de todos los actores sociales e institucionales, la construcción de un programa de consenso multisectorial, que nos permita avanzar hacia una Agenda de diálogo para una Argentina del Desarrollo, la Producción y el Trabajo, solidaria, inclusiva y con igualdad de oportunidades”, planteó la entidad gremial.

Y concluyó: “Nadie por sí solo puede arrogarse cambiar la cultura de un pueblo que se construye y consolida a través de la historia, porque ese cambio pertenece al conjunto de la comunidad argentina”.

Desde temprano, los sindicatos y organizaciones sociales adheridos a la CGT, la CTA de los Trabajadorxs (CTA-T) y la CTA Autónoma (CTA-A) comenzaban a concentrarse en distintos puntos del centro porteño para movilizarse hacia el Monumento al Trabajo, en oposición al plan de ajuste y las medidas del Gobierno.

La protesta se da previo al segundo paro nacional convocado por la CGT para el próximo 9 de mayo. “La Patria no se vende. En la calle para cambiar la vida. Los derechos se defienden”, publicó en sus redes sociales la central obrera. A las 13, Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña brindarán una conferencia de prensa en el Salón Felipe Vallese del histórico edificio de Azopardo 802. Allí, se espera que brinden las primeras definiciones tras la media sanción de la Ley Bases en la Cámara de Diputados.