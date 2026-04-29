El gimnasio Dogo Boxing, dirigido por Juan Carlos Martínez, atraviesa una situación compleja en su objetivo de formar boxeadores competitivos. Sin un espacio propio, el grupo entrena actualmente en el patio del club Sarmiento, en condiciones que dificultan la preparación de quienes buscan crecer en el ámbito amateur y proyectarse al profesionalismo.

El cambio de comisión en la institución derivó en la remodelación del salón principal, lo que dejó al equipo sin su lugar habitual. “Ahora nos prestan los vestuarios de la cancha de fútbol para entrenar, pero es un espacio muy limitado, sobre todo para los chicos que compiten”, explicó Martínez.

La falta de un lugar acorde impacta de lleno en la planificación deportiva. “Yo entreno únicamente boxeo competitivo, no recreativo, y así se hace muy difícil sostener una preparación seria. Necesitamos varias horas de trabajo por día”, señaló el entrenador, quien trabaja con sus púgiles entre las 19 y las 22.

Ante esta situación, Martínez inició gestiones en distintas instituciones, aunque hasta el momento no obtuvo respuestas concretas. “He hablado con muchos clubes y no conseguimos un espacio. En general, lo evalúan, pero después no se concreta. Seguiremos en el patio de Sarmiento hasta que aparezca una oportunidad”, sostuvo.

A pesar de las dificultades, el semillero sigue dando frutos. Uno de los exponentes es Tiziano Hermosilla, campeón de los Juegos Nacionales Evita en la categoría hasta 63 kilogramos, quien el próximo 14 de mayo peleará en la Federación Argentina de Boxeo ante el bonaerense Martín Grosso.

Un pedido que nace desde adentro

La realidad del gimnasio también se refleja en quienes forman parte del día a día. Lourdes García, doble campeona entrerriana surgida de Dogo Boxing, expresó con emoción la situación que atraviesan.

“Juan Carlos entrena de manera gratuita a chicos que compiten. No hace boxeo recreativo, que es lo que genera ingresos. Formó a muchos campeones entrerrianos, entre los que me incluyo. Es como un padre para todos nosotros y hoy tiene a su cargo a unos 15 chicos”, relató.

Y agregó: “Ayudó a muchos jóvenes a salir de la calle y de malos hábitos. Duele no poder hacer nada para conseguir un lugar. Ojalá aparezca alguien que pueda dar una mano”.