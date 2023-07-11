El dólar blue encadena su segunda suba consecutiva este martes 11 de julio y alcanza su máximo histórico nomimal.

El dólar paralelo aumentó $3 hasta los $498 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la City. De esta manera, el dólar informal avanza $7 en lo que va de la semana. Se trata de la mayor suba semanal desde mediados de junio.

Sin embargo, la brecha con el tipo de cambio oficial se mantiene por debajo del 90% en el 89,5%.

En lo que va de 2023, el dólar blue acumula una suba de $153, después de cerrar el 2022 en $346.

Cabe remarcar que en enero el dólar informal escaló $35 (+10,1%), mientras que en febrero acumuló una caída de $6 (-1,6%). A su vez, en marzo registró un ascenso de $20 (+5,3%). En abril, subió $74 (+18,73%), durante mayo trepó $21 (+4,5%), al tiempo que en junio se apreció $4 (+0,8%).

En 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.

El dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales- opera a $551,62 Así, la brecha con el blue alcanza los $56,62.

Este tipo de cambio aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los u$s300 mensuales por persona.

Por su parte, el dólar ahorro o dólar solidario -que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- avanza hasta los $455,09.

En tanto, el dólar mayorista avanza 85 centavos (0,32%) hasta $263,35 por unidad.

El dólar turista o tarjeta -minorista más un 30% del Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para consumos con tarjetas en el exterior de hasta u$s300 por mes- se vende a $482,67.

El dólar MEP -operado con el bono AL30 en el segmento Prioridad Precio Tiempo o PPT- se comercializa en $490,40. De esa forma, la brecha con el oficial alcanza el 86,8%.

El dólar "Contado con Liquidación" (CCL) -operado con el bono GD30 en el segmento PPT- opera en $500,53. En efecto, el spread con el oficial se ubica en un 90,7%.