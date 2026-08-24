El dólar blue cerró este lunes 24 de agosto a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, con una suba de $15 o 1% frente al viernes, la mayor variación diaria de las últimas dos semanas. El avance acompañó la presión observada en el mercado oficial, donde el dólar mayorista quebró la barrera de los $1.500 y terminó en $1.510, tras subir $11 o 0,7% y alcanzar un nuevo máximo histórico.

En este sentido, la rueda mostró una marcada tendencia compradora, con un mínimo de $1.499,50 y una escalada sostenida hasta el cierre, impulsada por una mayor demanda de cobertura y necesidades de divisas para atender compromisos con el exterior, frente a una oferta genuina insuficiente. Así, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 3,64%.

La presión cambiaria se dio, además, en momentos en que el mercado comenzó a recalibrar el escenario de liquidez y tasas en pesos. La mayor presencia oficial para inyectar liquidez al sistema empezó a alimentar la expectativa de tasas más bajas y estables, aunque con el efecto colateral de reducir el atractivo de las colocaciones en moneda local y aumentar la búsqueda de cobertura cambiaria.

A esto se sumó el inicio del cierre de posiciones de fin de mes y la proximidad del fixing de la LELINK D31G6, que vence el miércoles por u$s2.595 millones, el mayor monto de la era Milei, mientras el Tesoro enfrentará esta semana vencimientos por alrededor de $14 billones. En ese contexto, intervenciones oficiales en el mercado de contado lograron moderar transitoriamente la suba sin revertir la tendencia, mientras el BCRA terminó la jornada con compras netas por u$s11 millones, llevó el acumulado de agosto a u$s477 millones y las reservas internacionales subieron hasta u$s50.776 millones.