ECONOMÍA
El dólar blue se desplomó luego de su récord histórico
El dólar blue sufrió su mayor caída en 15 días este lunes 17 de julio tras anotar el pasado viernes un nuevo récord nominal histórico que lo llevó a alcanzar los $522. Tras arduas negociaciones, este viernes se anunciaría el acuerdo con el FMI.
El dólar paralelo llegó a cotizar en los $518 durante gran parte de la primera jornada hábil, para luego trepar cerrar en los $520, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la City. De esta manera, la brecha con el tipo de cambio oficial cayó a 94,9%.
En lo que va de 2023, el dólar blue acumula una suba de $174, después de cerrar el 2022 en $346.
Cabe remarcar que en enero el dólar informal escaló $35 (+10,1%), mientras que en febrero acumuló una caída de $6 (-1,6%). A su vez, en marzo registró un ascenso de $20 (+5,3%). En abril, subió $74 (+18,73%), durante mayo trepó $21 (+4,5%), al tiempo que en junio se apreció $4 (+0,8%).
En 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.