El dólar blue sufrió su mayor caída en 15 días este lunes 17 de julio tras anotar el pasado viernes un nuevo récord nominal histórico que lo llevó a alcanzar los $522. Tras arduas negociaciones, este viernes se anunciaría el acuerdo con el FMI.

El dólar paralelo llegó a cotizar en los $518 durante gran parte de la primera jornada hábil, para luego trepar cerrar en los $520, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la City. De esta manera, la brecha con el tipo de cambio oficial cayó a 94,9%.

En lo que va de 2023, el dólar blue acumula una suba de $174, después de cerrar el 2022 en $346.

Cabe remarcar que en enero el dólar informal escaló $35 (+10,1%), mientras que en febrero acumuló una caída de $6 (-1,6%). A su vez, en marzo registró un ascenso de $20 (+5,3%). En abril, subió $74 (+18,73%), durante mayo trepó $21 (+4,5%), al tiempo que en junio se apreció $4 (+0,8%).

En 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.