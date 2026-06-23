La cotización blue del dólar suma diez pesos o 0,7% en el día, a $1.505 para la venta, su nivel más alto desde el 21 de enero de este año- En junio el dólar informal anota un incremento de 70 pesos o 4,9 por ciento.

Una mayor liquidez en esta plaza ante el cobro del medio aguinaldo que moviliza al comercio minorista impulsa la suba. A la vez, en las agencias informales toman al billete a $1.480 para la compra: esto es 45 pesos o 3,1% más que la cotización que toman los bancos de sus clientes ($1.435). Por este motivo, quienes necesitan hacerse de pesos recurren a vender divisas al precio blue para ganarse la brecha.

“El dólar comenzó un recorrido alcista, algo que habíamos adelantado oportunamente, con rumbo decidido a la zona de los 1.500 pesos. Se abrió la venta del mundial más el turismo, aumenta la demanda de dólares, y vamos rumbo a un nuevo punto de equilibrio, que estará no muy lejano a la evolución de la inflación. A fin del año 2025 el dólar estaba en $1.457; la inflación 2026 podría ubicarse en el 24% anual: hagan las cuentas señores”, evaluó el analista y asesor Salvador Di Stefano.

El dólar oficial también sube

El dólar es negociado en alza en todos los segmentos del mercado, incluido al público. En el Banco Nación sube diez pesos o 0,7%, a $1.490 para la venta, el precio más alto desde el 12 de enero.

El dólar oficial sostiene su tendencia alcista en el segmento mayorista y ya borró toda la baja que había protagonizado desde comienzos de año. De esta manera, el tipo de cambio de referencia en el mercado oficial acumula una suba de 4,3% en lo que va de junio.

El dato no es menor: así, ya regresó a los niveles mostrados a comienzos de enero y, además, refleja el mayor riesgo que enfrentan las apuestas al carry trade en la medida en que el techo de la banda de flotación se encuentra lejos (hoy en $1.796,13) y que se acerca el segundo semestre, que por razones estacionales siempre registra una merma en la oferta de divisas por el final de la cosecha gruesa.