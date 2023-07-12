En la actualidad, el dólar se sitúa en torno a los 495 pesos, en su variante "Blue". Esta cotización muestra una depreciación en comparación con su evolución durante el gobierno de Alberto Fernández. "Si analizamos el promedio del valor del dólar durante este periodo, a valores actuales, estaríamos hablando de alrededor de 570-580 pesos. Incluso hubo momentos de picos más altos, como el dólar a 195 pesos en octubre de 2020, cuando existía un alto nivel de emisión monetaria, déficit fiscal sin acuerdo con el fondo y una sensación de incertidumbre generalizada", recuerda Maximiliano Montenegro, en Ahora Play, para la #ComunidadAhora.

"Independientemente del parámetro que utilicemos para medir el dólar, en la actualidad nos encontramos con un tipo de cambio por debajo de estos valores históricos. Es importante destacar que el dólar experimentó algunas fluctuaciones en los últimos meses, pasando de 400 a 480 pesos y estabilizándose en torno a los 480-490 pesos. Estos movimientos se dieron en un contexto de inflación significativa, con tasas mensuales de interés que alcanzaron el 8% desde mayo", agrega el econmista.

"La pregunta que surge es si existen condiciones para que este dólar se mantenga rezagado en comparación con los precios, es decir, si los precios podrían avanzar y erosionar el valor del dólar de manera gradual, como ocurrió en mayo y junio. Por otro lado, si el dólar subiera a 540 o 550 pesos, estaría ajustándose simplemente a la evolución de los precios recientes. Sin embargo, para el gobierno, esto representaría una crisis total, por lo que se están realizando intervenciones y movimientos para evitarlo, al menos hasta las elecciones primarias del 13 de agosto", añade.

"La evolución del dólar en los próximos días dependerá en gran medida de las negociaciones con el FMI, que son cruciales en este momento. Históricamente, un dólar en torno a los 495 pesos es un valor que ha estado asociado a momentos de crisis, como ocurrió en junio de 2002, cuando alcanzó los 4 pesos y posteriormente cayó a 3 pesos. Al considerar la inflación, ese valor de 4 pesos se traduciría a aproximadamente 530-550 pesos en la actualidad. Por lo tanto, todavía nos encontramos cerca de ese nivel", subraya Maximiliano Montenegro.

"Es importante destacar que, a pesar de estos valores, Argentina sigue siendo un destino atractivo y económico para los turistas extranjeros, ya que el dólar billete todavía mantiene un poder adquisitivo significativo. Sin embargo, también hemos experimentado crisis con valores mucho más altos del dólar, especialmente durante el gobierno de Alberto Fernández, donde en algunos momentos estuvo cerca de un desbande total. El gobierno ha tratado de evitar esta situación con medidas para anclar las expectativas y evitar movimientos bruscos", indica.