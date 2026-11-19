CRISIS ECONÓMICA
El dólar no para de subir: a cuánto cotiza este jueves
El billete al público es ofrecido a $1.580 para la venta en el Banco Nación. El blue se paga a un récord de $1.635. El “contado con liqui” supera los $1.700
El dólar al público es ofrecido a $1.580 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.582,68 para la venta y $1.529,27 para la compra.
A la vez, el dólar blue experimenta un incremento de 10 pesos a $1.635, también récord nominal.
En el mercado bursátil, el “contado con liquidación” para exteriorizar divisas -mediante la compraventa de acciones y bonos que operan simultáneamente en el exterior y la plaza local- opera en torno a los 1.720 pesos.
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