El dólar al público es ofrecido a $1.580 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.582,68 para la venta y $1.529,27 para la compra.

A la vez, el dólar blue experimenta un incremento de 10 pesos a $1.635, también récord nominal.

En el mercado bursátil, el “contado con liquidación” para exteriorizar divisas -mediante la compraventa de acciones y bonos que operan simultáneamente en el exterior y la plaza local- opera en torno a los 1.720 pesos.