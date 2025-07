El dólar oficial se recalentó sobre el cierre de la jornada y pegó un salto de $25 en el Banco Nación (BNA) hasta los $1.325 pese a la supertasa en pesos. En la city persisten las dudas sobre el futuro de la divisa luego de que el Gobierno convalidara tasas de hasta el 65% efectivo anual para absorber $9 billones de pesos circulantes y, pese al elevado interés, solo logró cubrir el 76% de los vencimientos.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar escaló fuerte unos $24 a los $1.315 por unidad pese la baja previa, en una rueda que registró un leve descenso del volumen negociado (u$s404,235 millones en el segmento contado) y operó con una fuerte tendencia compradora sobre el final de la jornada por la demanda por cobertura y la destinada a atender obligaciones con el exterior, según informaron fuentes del mercado.

Por su parte, el dólar oficial minorista avanzó a $1.325,6 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación el billete cerró a $1.275 para la compra y $1.325 para la venta.

Dentro de los paralelos, el dólar blue operó "flat" a $1.320, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. En la Bolsa, el dólar MEP sube 1,4% a $1.312,78 y el dólar Contado con Liquidación (CCL) escala 2% a $1.315,22.

En el segmento del dólar futuro, el mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista se ubicará a fin de mes en los $1.308 (por debajo del nivel actual) y que para finales de diciembre llegará hasta los $1.494, un valor notoriamente más alto que el previsto en el adelanto del Presupuesto 2026, en torno a los $1.229.

Acerca del salto del 1,86% que dio el tipo de cambio mayorista, el economista Christian Buteler expresó a través de X que se vendieron contratos de dólar futuro fin de mes por debajo del precio de contado, pero igualmente cerró en máximos, y que los contratos de diciembre llegaron al techo de la banda. En total se negociaron u$s1.225 millones en futuros.

@cbuteler

Las Lecaps rebotaron y anotaron subas de hasta el 1,3%

El economista Gustavo Ber destacó que las simulaciones ya muestran que "algunas Lecaps ofrecen competitivos retornos en dólares", incluso en escenarios donde se llegara a alcanzar el techo de la banda de flotación del tipo de cambio. Este miércoles, las Lecaps rebotaron y anotaron subas diarias de hasta el 1,3%, luego del aumento de tasas registrado en la licitación del martes del Tesoro.

En diálogo con Ámbito, Matías Rajnerman, jefe de Macroeconomía del Banco Provincia, analizó la dinámica cambiaria del cierre de la jornada y remarcó que el tipo de cambio se aceleró sobre el final de la rueda, pero que en ese momento el precio de las Lecaps no estaba cayendo, por lo que entiende que la presión no vino por ese lado. "Tampoco parece que hubo una intervención significativa del BCRA en el mercado de futuros", detalló y destacó un dato técnico relevante: "El futuro de julio, que vence este jueves, cerró por debajo del dólar oficial —$1.315 frente a $1.308—, lo cual no es habitual". Esta situación, poco frecuente, ya había ocurrido esta semana.

Respecto al manejo de pesos en el mercado, Rajnerman explicó: "Si bien parte de los $2,8 billones que quedaron 'sueltos' tras la última licitación se usarán para adecuar encajes, otra parte quedó afuera por la incertidumbre sobre el rumbo económico". En ese contexto, cree que es probable que parte de la presión sobre el dólar haya venido por ese canal. Por último, indicó que el hecho de que el dólar suba, incluso después de que el Ministerio de Economía convalidara una suba de tasas, muestra que, al menos en el corto plazo, "el mercado está exigiendo todavía más rendimiento para quedarse en pesos".

En cuanto al rollover de solo el 76% de los vencimientos, el secretario de Finanzas Pablo Quirno afirmó que el mismo estuvo condicionado por el aumento en la demanda de liquidez generado por el alza en los encajes bancarios. A partir del 1° de agosto, el BCRA eleva del 20% al 30% la exigencia de encajes mínimos para los depósitos en pesos a la vista de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) money market y cauciones bursátiles.