Pasado el mediodía, el dólar en el Banco Nación amplía a 55 pesos el ascenso de este jueves, a un nuevo máximo desde el levantamiento del cepo cambiario. A lo largo de junio el billete al público trepa 165 pesos.

El dólar oficial minorista vuelve a acelerar ganancias y se ubica en $1.380 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En el Banco Nación el billete también arremete con fuerza y cotiza a $1.365.

El dólar blue, en tanto, se vende a $1.335, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar trepa hasta los $1.341 por unidad.

Luego de la fuerte suba del miércoles, en el segmento del dólar futuro los contratos operan con fuertes avances este jueves. Los contratos que más suben son los más cortos, así agosto se eleva 1,3% y marca $1.365,5 mientras que para fin de año, el mercado “pricea” que el dólar llegue a los $1.520, con un avance del 1,4%.

El BCRA interviene las tasas para controlar el dólar

“El Gobierno parece estar enfocado en contener la volatilidad cambiaria y estaría dispuesto a defender el nivel del tipo de cambio mediante la política de tasas. Las acciones recientes refuerzan la idea de que el BCRA está intentando activamente establecer un piso en el tramo corto de la curva para apuntalar el esquema cambiario“, explicaron desde Max Capital.

Cabe remarcar que el martes, el Tesoro convalidó tasas hasta el 65% TNA, que ubica este nivel muy por encima al que se opera en el mercado secundario, que no llegó a replicar estos rendimientos. “Vale aclarar que la compresión de tasas fue de mayor a menor durante la rueda del miércoles en un contexto en donde el Banco Central reapareció en la ventana de pases por la tarde ofreciendo operaciones (pasivas) de hasta 39% TNA”, añadieron desde PPI.